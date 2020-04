I controlli della Polizia per il contenimento della diffusione del virus Covid-19

Genova, ieri

Sono passate ormai diverse settimane dall’applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Se ne parla incessantemente ovunque, tv, giornali, social. Garanti di tali misure sono anche i poliziotti della Questura di Genova che quotidianamente elevano sanzioni nei confronti di chi, sprezzante della pericolosità del virus, continua ad infrangerle. Ecco alcuni dei sanzionati di ieri:

ore 11:40 Via Brigata Liguria. Un 37enne albanese è uscito dalla sua casa di Voltri per cambiare un assegno in una filiale della sua banca del quartiere Foce. Gli agenti del Commissariato Centro, dopo aver fatto notare all’uomo di potersi rivolgere ad altre filiali molto più vicine a lui, lo hanno sanzionato.

Ore 15:55 Via B. Buozzi. Un 40enne genovese, alla guida della sua auto, durante il controllo dei poliziotti del Commissariato Pré ha dichiarato di aver accompagnato il figlio alla metropolitana per riaffidarlo alla madre, con la quale è in fase di separazione. Fin qui tutto bene… Durante la compilazione dell’autocertificazione si è rimangiato tutto confessando agli operatori di aver inventato tutta la storia non avendo alcun valido motivo per poter uscire di casa.

ore 19:20 Via Ottava Società case. Un 19enne genovese, fermato in strada per un controllo dagli agenti del Commissariato Sestri Ponente, ha dichiarato di rincasare dal lavoro senza però riuscire a fornire nessun indirizzo dell’attività lavorativa, numero telefonico della ditta o del responsabile in modo da poter accertare la veridicità della sua dichiarazione. Sanzionato lo smemorato

Ore 22:50 Piazza Caricamento. Un 25enne senegalese è uscito di casa con l’intento di fare una passeggiata, scrivendolo inoltre sull’autocertificazione. Peccato però che le misure di contenimento per il virus Covid-19 non prevedano passeggiate, per di più se lontane oltre 7 km da casa infatti l’uomo è residente nella zona di Rivarolo. Sanzionato dagli agenti del Commissariato Centro.