Furto aggravato e indebito utilizzo di carta di credito: arrestato il presunto responsabile

Operazione della Polfer di Genova

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 40enne marocchino per il reato di furto ed utilizzo indebito di carte di credito.

Nella mattinata del 25 marzo u.s., all’interno di un esercizio commerciale ubicato nei pressi della Stazione FS Genova Piazza Principe, personale della Squadra di P.G. del Compartimento Polfer per la Liguria ha intercettato il quarantenne al termine di una mirata attività d’indagine, durata diverse settimane e scaturita dalle denunce di alcuni utenti della rete ferroviaria presentate in seguito al furto ed all’indebito utilizzo delle proprie carte di pagamento.

Il personale della Polizia di Stato ha sorpreso l’uomo in possesso di denaro contante pari a 3020,00 dollari statunitensi e di 2 carte di pagamento, provento di un furto consumato poco prima a bordo di un treno in danno di una viaggiatrice americana.

Gli accertamenti effettuati nell’immediatezza presso l’attività commerciale hanno permesso di appurare che le carte sottratte erano state utilizzate indebitamente poco prima dell’arrivo della Polizia.

L’attività investigativa posta in essere dagli uomini della Polizia di Stato, conclusasi nella giornata del 25 marzo e realizzata anche effettuando appostamenti ed acquisizioni di filmati, ha permesso l’individuazione ed il successivo arresto in flagranza dell’uomo.

La misura restrittiva è stata convalidata in data 26 marzo, con l’emissione della misura cautelare del Divieto di Dimora nel Comune di Genova e nella relativa Provincia.

Resta salva la presunzione di innocenza, fino a sentenza definitiva.