Sora – La città volsca è stata interessata da servizi straordinari di controllo del territorio della Polizia di Stato.

Proseguono senza sosta, come disposto dal Questore Condello, i servizi straordinari di controllo del territorio nella nostra provincia per prevenire e contrastare i reati predatori, con particolare riferimento a rapine e furti in abitazione, nonché quelli relativi alla violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti.

In questo ultimo fine settimana, l’attività ha interessato il comune di Sora, con l’impiego di personale del commissariato cittadino, di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e di unità cinofila di Nettuno.

Nel corso dei controlli, nelle adiacenze della centralissima Piazza Santa Restituta, il fiuto di "Odina", cane poliziotto, ha permesso di rinvenire sostanza solida di colore marrone, verosimilmente hashish, nella disponibilità di un uomo, nei cui confronti si è proceduto con sanzione amministrativa ai sensi ex art.75 D.P.R. 309/90.

I risultati conseguiti possono essere così riassunti: 4 i posti di controllo istituiti, 120 le persone identificate, di cui 24 con precedenti di polizia, 44 i veicoli di cui è stata verificata la regolarità.

Sequestrata, inoltre, a carico di ignoti sostanza stupefacente di tipo hashish.

L’attenzione della Polizia di Stato resta alta, per prevenire e contrastare la recrudescenza di reati e garantire una serena convivenza sociale.