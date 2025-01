Orta Nova: La Polizia di Stato intensifica i servizi di controllo del territorio.

Al fine di garantire il rispetto delle regole e la sicurezza dei cittadini, in questa prima settimana dell’anno nuovo, la Polizia di Stato ha intensificato i servizi di controllo del territorio soprattutto nell’area del Basso Tavoliere, con l’obiettivo di innalzare la percezione della sicurezza e combattere ogni forma di illegalità.

Al riguardo, è stato organizzato un servizio straordinario di controllo del territorio nella città di Orta Nova, che ha visto l’impiego sia degli agenti del Commissariato di Cerignola che dei colleghi del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale”.

Il servizio ha riguardato soprattutto il centro cittadino ove sono presenti numerose attività commerciali e diversi luoghi di aggregazione. Sono stati effettuati numerosi posti di controllo nelle vie di accesso e di uscita dal centro urbano, sono state identificate 111 persone, di cui 30 con pregiudizi di polizia, controllati 62 veicoli e due persone sono state deferite all’A.G. per resistenza a p.u.

Inoltre, particolare attenzione è stata riservata all’osservanza delle norme di comportamento previste dal codice della strada: dieci in tutto le contravvenzioni agli automobilisti indisciplinati, di cui uno per guida senza patente e uno per mancanza di assicurazione; 3, infine, i fermi amministrativi di veicoli.

Tali attività, che verranno costantemente ripetute, rientrano nel quadro di un rafforzamento della presenza delle forze di Polizia sul territorio e di una migliore capacità di intervento in risposta alle esigenze dei cittadini