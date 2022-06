Inaugurata ieri pomeriggio nel palazzo delle Poste Centrali di via Pellicceria la Mostra “Sulle ali di San Michele”, patrono della Polizia di Stato

Presente all’evento il Questore della Provincia di Firenze Maurizio Auriemma e la Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazione per la Toscana Alessandra Belardini

La mostra nasce da un progetto di alternanza Scuola - Lavoro, ideato dal Liceo Artistico di “Porta Romana e Sesto Fiorentino “unitamente al Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la “Toscana” di Firenze.

Il progetto, denominato “Murales - Polizia di Stato”, in via di realizzazione da parte degli studenti del Liceo Artisitco fiorentino, prevede l’installazione di un’opera originale, scelta tra 36 progettualità, presso l’atrio della sede Compartimentale del’Ufficio della Polizia di Stato di via della Casella, 19 a Firenze.

Al fine di valorizzare il lavoro di tutti gli studenti coinvolti, la mostra “SULLE ALI DI SAN MICHELE” consentirà di apprezzare gli elaborati artistici, incentrati sulla figura di San Michele, Patrono della Polizia di Stato e sulle attività degli operatori della Specialità della Polizia di Stato, nonché la loro pianificazione progettuale e il contenuto intrinseco che l’autore/autrice ha voluto conferirgli.

La mostra “SULLE ALI DI SAN MICHELE” si terrà dal 15 giugno al 15 luglio c.a. presso lo Spazio Filatelia Firenze di Poste Italiane S.p.A. presso le Poste Centrali di Via Pellicceria in Firenze ed è realizzata grazie alla partnership all’iniziativa della Banca di Cambiano 1884 S.p.A. che ha contribuito a finanziare la fase espositiva dei manufatti artistici.

All’inaugurazione della mostra, è stato riservato un momento dedicato alla presentazione di un inedito annullo filatelico che celebra la storica collaborazione tra la Polizia di Stato e Poste Italiane S.p.A..