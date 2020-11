Ieri sera a Firenze servizi straordinari di controllo del territorio: la Polizia di Stato identifica oltre 100 persone

18enne denunciato per porto abusivo di arma: girava in auto con in tasca un coltello a scatto

Ieri sera, durante un servizio straordinario di controllo del territorio la Polizia di Stato ha identificato oltre 100 persone.

Tra queste è stato denunciato un cittadino albanese di 18 anni che girava in macchina con in tasca un coltello a scatto con tanto di leva per attivare la lama.

Il giovane è stato fermato intorno alle 20.00 in via Pratese da una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Toscana mentre viaggiava come passeggero a bordo di un’autovettura in compagnia di un altro suo connazionale.

Durante le verifiche del caso, nella tasca dei suoi pantaloni, gli agenti hanno trovato l’oggetto - poi sequestrato - considerato a tutti gli effetti un’arma e non un semplice strumento atto ad offendere.

Il 18enne dovrà ora rispondere proprio del reato di porto abusivo di arma.

Lunedì notte, la Squadra Mobile ha invece denunciato un cittadino rumeno di 23 anni per possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

Il 23enne è stato fermato poco dopo la mezzanotte in viale Lincoln, nei pressi del parco delle Cascine, con un cacciavite e una grossa sbarra metallica affilata, trasportati in uno zaino.

Sempre nell’ambito dei controlli straordinari in ambito cittadino, le volanti della Questura di Firenze hanno infine denunciato un cittadino italiano di origini straniere di 24 anni, sorpreso intorno alle 20.00 in piazza Stazione con 4 grammi e mezzo di hashish suddivisi in 5 dosi.

Alla vista degli agenti l’uomo ha tentato invano di liberarsi dello stupefacente avvolto in un fazzoletto di carta, facendolo cadere a terra.