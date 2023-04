Controlli interforze: recuperata refurtiva e mezzi rubati

Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza con le rispettive Unità Cinofile insieme a Polizia Municipale, Ispettorato del Lavoro, NAS e ASL, hanno effettuato nell’ultima settimana tutta una serie di verifiche in zona Parco delle Cascine, Giardini di Fortezza, Piazza San Jacopino, zona stazione Santa Maria Novella, zona Sant’Ambrogio, San Lorenzo e Oltrarno.

Oltre 600 le persone identificate e più di 300 grammi di droga sequestrata tra cocaina, hashish e marijuana, è questo il bilancio dei servizi straordinari di controllo del territorio, coordinati dal Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma.

Mercoledì sera gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Rifredi hanno notato sul Viadotto del Ponte all’Indiano un’autovettura sospetta con a bordo due uomini.

Fermati, durante i controlli di rito, i poliziotti hanno trovato sui sedili posteriori della macchina svariata merce di sospetta provenienza furtiva, il tutto corredato da una borsa a tracolla “schermata” con della carta stagnola, verosimilmente utilizzata per eludere i sistemi antitaccheggio dei negozi.

Svariate t-shirt e borse, tutte di noti brand di moda, oltre a sei profumi di varie marche per un valore totale di oltre un migliaio di euro. Gli inquirenti ritengo che detta merce possa essere il bottino di una serie di colpi messi a segno in esercizi commerciali della toscana.

I due, cittadini peruviani di 34 e 35 anni già noti alle Forze di Polizia per reati contro il patrimonio, al momento sono stati denunciati per ricettazione.

Altre 3 denunce per ricettazione sono scattate da parte degli agenti dello stesso Commissariato tra mercoledì e venerdì.

La prima nei confronti di un 16enne tunisino, trovato in via delle Gore, a bordo di un motorino privo della chiave nel blocco di accensione e risultato poi essere il provento di un furto.

L’altra nei confronti di un cittadino marocchino di 26 anni, trovato in via Mariti anch’esso alla guida di un mezzo a due ruote del valore di 2500 euro, rubato.

Una terza nei confronti di un 47enne marocchino fermato dagli agenti in via Pratese, a bordo di una bicicletta, il cui furto era stato denunciato a fine marzo.

Tutti i mezzi sono stati restituiti ai legittimi proprietari, con loro grande gioia.

Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto dei reati legati alla droga, giovedì pomeriggio in via delle Panche la Polizia di Stato, insieme alla Polizia Municipale, ha denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, un 23enne marocchino trovato alcune dosi di hashish e cocaina.

Controllati inoltre con l’ausilio di Ispettorato del Lavoro, NAS dei Carabinieri e ASL, 4 esercizi commerciali in zona centro, due dei quali rischiano la sospensione dell’attività: uno per la mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, l’altro per motivi igienico sanitari.

Ieri mattina in zona Porta al Prato sono stati sottoposti a fermo per identificazione 13 persone, 6 delle quali non in regola con gli obblighi sul soggiorno e nei cui confronti la Questura ha già avviato la procedura di espulsione dal territorio nazionale.