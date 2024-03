POLIZIA DI STATO: LA LAMBORGHINI URUS DELLA POLIZIA STRADALE ALLA GARA CICLISTICA GRAN FONDO DI FERRARA

Nella mattina odierna, domenica 17 marzo 2024, a Ferrara ha fatto tappa la nuova Lamborghini URUS Performante, entrata in “servizio“ a inizio anno, con la livrea della Polizia di Stato facendo bella mostra di sé nelle vie del centro storico Estense in occasione della 10° edizione della Granfondo del Po.

La super car della Polizia di Stato, Lamborghini URUS, gioiello di tecnologia ed efficienza, è spinta dal poderoso V8 biturbo di casa Lamborghini che eroga una potenza diabolica di 666 CV, ma la Urus, non è stata scelta soltanto per le sue prestazioni, piuttosto per altro nobile impiego, parallelo a quelle operative in senso stretto: da un lato, il servizio di trasporto veloce su strada di organi, sangue e farmaci per trapianti o interventi chirurgici urgenti, dall’altro, la presenza in eventi e iniziative dedicate a promuovere l’Istituzione e la sicurezza stradale. Due aspetti che fanno delle auto a marchio Lamborghini in dotazione alla Polizia Stradale, una sorta di unicum in divisa. L’apporto delle Lamborghini è fondamentale per la buona riuscita di questo tipo di trasporti, grazie alle prestazioni performanti e al loro particolare equipaggiamento. Infatti, nell’abitacolo della Urus Performante ci sono la radio di servizio e i comandi per i dispositivi luminosi, un tablet di ultima generazione per interrogare le banche dati, la videocamera anteriore per la lettura automatica delle targhe e la trasmissione delle immagini alla centrale operativa, il cassetto blindato porta arma lunga e un pannello a messaggi variabili, ripiegato sulla cappelliera sotto-lunotto, mentre all’interno del bagagliaio si trovano il defibrillatore, il frigorifero portatile per il trasporto organi e un vano dedicato alle consuete attrezzature per le esigenze della polizia stradale, tra cui torce, coni di segnalazione e kit di soccorso.

Negli anni, le Lamborghini si sono fatte apprezzare anche da ferme, come testimonial in eventi didattici e sportivi rappresentando nelle circostanze un solido punto di aggregazione e contatto per la cittadinanza durante le manifestazioni di sensibilizzazione ed educazione alla sicurezza stradale cui la Specialità si dedica quotidianamente.

La partecipazione della Lamborghini Urus della Polizia di Stato alla 10° edizione della Granfondo, “evento” oramai già consolidato nel panorama delle granfondo italiane, rappresenta un valore aggiunto volto a diffondere la cultura della guida sicura e di educazione stradale.

La gara ciclistica ha visto ancora una volta lo start , unitamente alla Lamborghini Urus della Polizia di Stato, all’ombra delle torri del Castello Estense di Ferrara per poi svilupparsi sui due percorsi di diversa distanza: il lungo di 133 km e il corto di 76,5 km. che seguendo il corso del fiume Po si snodano entrambi tra la "destra" e la "sinistra" Po, dal Comune di Ferrara e andando verso la Provincia di Rovigo passando per i Comuni di Occhiobello, Polesella, Guarda Veneto, Crespino, Papozze, Bottrighe e il rientro dalla destra Po passando per Ariano Polesine, Serravalle, Berra, Guarda Ferrarese, Ro Ferrarese, per poi rientrare nel Comune di Ferrara e segnare l'arrivo presso Via Bacchelli.

La Granfondo del Po, gara unica nel suo genere in quanto totalmente pianeggiante ma ugualmente impegnativa e tecnica, si rivela come ottimo test la “prima” preparazione stagionale dei ciclisti in gara.