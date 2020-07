LA POLIZIA DI STATO: CAMPAGNA DI PREVENZIONE A FAVORE DEI GIOVANI

Bullismo, cyber bullismo, assunzione di stupefacenti e alcool, sono problemi sociali e culturali, vere e proprie emergenze civili che richiedono una risposta di sistema, un grande patto tra scuola, famiglie, Forze dell’Ordine, magistratura, media.

Un’azione congiunta capace non solo di reprimere, ma di prevenire, una campagna educativa che arrivi al cuore e alla mente dei giovani.

Oggi i poliziotti sono presenti tra i banchi di scuola e davanti agli istituti, non solo per contenere i comportamenti di soggetti a rischio e tutelare i più deboli ma, soprattutto, come educatori della legalità.

L’attenzione verso i ragazzi, la fiducia conquistata, il dialogo continuo, agevolato della sensibilità dell’ascolto per una crescita insieme, non solo rendono tutti meno esposti al “rischio”, ma permettono di costruire ogni giorno un percorso di legalità che accompagna i giovani sempre, nei luoghi ove studiano, giocano e vivono.

La Polizia di Stato sarà sempre accanto a ciascuno di voi perché possiate vivere una vita serena, animati dallo spirito di legalità e di solidarietà che noi tutti speriamo pervada sempre più il nostro mondo.

Il progetto in collaborazione con l’Amministrazione Comunale si concretizza nella pubblicazione e distribuzione capillare nelle scuole, nei centri estivi e nei centri di aggregazione dei giovani, di 10.000 brochure contenenti le regole di comportamento e consigli su come difendersi dal bullismo e dal cyber bullismo e come evitare le abitudini sbagliate e dannose per gli assuntori di droghe ed alcool.

Informare per prevenire - #chiamateci…sempre!