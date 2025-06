CROTONE: visita del Presidente dell'Albania, imponente servizio di sicurezza della Questura di Crotone

Si è conclusa, questa mattina, la visita a Crotone del Presidente della Repubblica d'Albania sua eccellenza BAJRAM Begaj, accompagnato dalla consorte e da una delegazione di autorità politiche albanesi e referenti tecnici.

La visita del Presidente è stata organizzata dalla Fondazione "Istituto Regionale degli Arbereshe di Calabria", con l'intento di far incontrare le comunità albanesi insistenti nel territorio calabrese senza tralasciare gli appuntamenti istituzionali.

Al fine di garantire tutti gli eventi nella Provincia di Crotone affinché gli stessi si svolgessero nella massima sicurezza, all'esito di un Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Franca FERRARO sono stati predisposti mirati servizi che hanno visto l'impiego di un importante dispositivo di ordine pubblico. Il Questore di Crotone, Dr. Renato PAN VINO previa convocazione di un tavolo tecnico svoltosi nei giorni scorsi in Questura ha messo in campo un adeguato numero di appartenenti alla Polizia di stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e della Polizia Locale che sin dall'arrivo della personalità nella provincia e fino alla loro ripartenza verso altra Provincia, hanno seguito con attenzione, professionalità e dedizione le fasi della visita. Sono state impiegate, inoltre, le specialità della Polizia Stradale e di altri reparti speciali quali unità cinofile e team di artificieri, mentre servizi specifici sono stati resi da personale della Digos e della Polizia scientifica. La direzione dei servizi, nelle due giornate che hanno interessato il capoluogo cittadino, sono stati disposti con apposita ordinanza ed affidati per la direzione ad un Funzionario di Polizia il quale si è avvalso della collaborazione di Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, con l'efficace coordinamento svolto dalla Sala Operativa della Questura che per l'occasione è stata prevista quale cabina di regia dell'evento. Il costante impegno di tutte le Forze di Polizia ha reso possibile la presenza, in sicurezza, delle autorità albanesi nella provincia di Crotone garantendo la tutela e l'incolumità di tutti i soggetti che hanno partecipato alla vista istituzionale e accompagnato il Presidente dell'Albania.

Il Presidente, nella serata del 25, ha incontrato le istituzioni, le associazioni imprenditoriali, le associazioni di categoria e le autorità politiche presso una struttura rinomata della città e, nel corso dei colloqui, sono emerse numerose prospettive di cooperazione nei settori del turismo e formazione universitaria.

Nella mattinata odierna, il Presidente ha incontrato in Prefettura il Prefetto, il Questore, il Colonnello dei Carabinieri, il Comandante della Guardia Finanza, il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica ed altre autorità, evidenziando l'importanza dei rapporti internazionali di reciprocità tra lo Stato Albanese e quello Italiano, ed ha ringraziato le istituzioni per l'accoglienza riservatagli.

Successivamente, il Presidente con la sua delegazione si è recato nel Palazzo della Provincia ove ad attenderlo vi era il Presidente FERRARI accompagnato dai 27 sindaci dei rispettivi Comuni per un ulteriore incontro istituzionale. Successivamente, la prefata Autorità ha lasciato il territorio della Provincia di Crotone per recarsi nella vicina Provincia di Cosenza ove continuerà le visite istituzionali. Per garantire i servizi di sicurezza sono state impiegati, nelle due giornate, un numero considerevole di uomini appartenenti a tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio.