CROTONE: POLIZIA DI STATO, POTENZIAMENTO DEL RUOLO DEI FUNZIONARI

Nel piano di potenziamento voluto dal Capo della Polizia - Direttore Generale di Pubblica Sicurezza - Prefetto Vittorio Pisani, in data odierna il Questore della Provincia di Crotone, Dr. Renato PANVINO, presenta i nuovi funzionari Commissario Capo Rossella CHIAPPALONE e Commissario Roberto PETRINI assegnati alla Questura di Crotone nell’ottica di potenziamento dell’organico e il Commissario Lucia MARCHEGIANI, nuovo Comandante della Polizia Stradale di Crotone.

Il Commissario Capo Rossella Chiappalone, di anni 30, ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza presso l’Università degli Studi della Calabria; al termine del percorso ha svolto il tirocinio ex art 73 D.L. 69/2013 presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria e successivamente ha superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense.

In seguito, ha frequentato il 111° corso di Formazione per Commissari della Polizia di Stato e ha, altresì, conseguito il master di II livello in Diritto, Organizzazione e Gestione della Pubblica Sicurezza presso l’Università Sapienza di Roma.

Al termine del corso di formazione è stata assegnata alla Questura di Torino con l’incarico di Funzionario Addetto all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dove ha diretto per due anni una sezione delle volanti.

Il Commissario Roberto Petrini, al termine del 113° Corso di Formazione per Commissari della Polizia di Stato, è stato assegnato alla Questura di Crotone per lo svolgimento del tirocinio operativo della durata di dodici mesi.

30 anni, laureato in Giurisprudenza e abilitato all’esercizio della professione forense, ha recentemente conseguito un Master di II livello in Organizzazione e Politiche di Pubblica Sicurezza presso la Luiss Business School, ottenendo la votazione massima di 110 e lode.

In precedenza, ha prestato servizio per diversi anni in Calabria nell’Arma dei Carabinieri con il grado di Maresciallo ordinario, ricoprendo alcuni incarichi quali Comandante di Stazione e addetto al Nucleo Operativo, partecipando ad importanti indagini sotto il coordinamento della DDA di Catanzaro.

ll Commissario Lucia Marchegiani, al termine del 113° Corso di Formazione per Commissari della Polizia di Stato, è stata assegnata alla Sezione di Polizia Stradale di Crotone per lo svolgimento del tirocinio operativo della durata di dodici mesi.

32 anni, laureata in Giurisprudenza presso l’università degli studi di Perugia, in possesso del diploma di specializzazione in professioni legali, è abilitata all’esercizio della professione forense ed ha recentemente conseguito un Master di II livello in Organizzazione e Politiche di Pubblica Sicurezza presso la Luiss Business School, ottenendo la votazione massima di 110 e lode.

In precedenza ha esercitato per due anni la professione forense, prima di vincere il concorso per Commissari della Polizia di Stato.