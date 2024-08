Polizia di Stato - Castrovillari (CS) : Controlli in Città e nell’area Sibaritide/Alto Jonio.

Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato, nell’ambito delle direttive emanate dal Sig. Questore della Provincia di Cosenza, Dott. Giuseppe Cannizzaro, in ordine al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in città e provincia, e dei servizi del piano d’azione nazionale “Focus Ndrangheta” per la prevenzione e repressione dei reati contro la persona ed il patrimonio, venivano identificate nr. 138 persone e controllati nr. 65 veicoli.

In località Rocca Imperiale, all’interno di un camping, veniva rintracciato un uomo, originario della provincia di Taranto, destinatario di un Ordine di Esecuzione per la Carcerazione, dovendo espiare la pena residua di mesi 4, per la violazione dell’art. 73 – D.LVO 159/2011. Lo stesso, dopo gli accertamenti di rito, veniva associato presso la locale Casa Circondariale.

Nel corso di altro analogo servizio di controllo del territorio, eseguito nel centro di Castrovillari, gli Agenti del dipendente Commissariato di P.S., identificavano nr. 2 giovani del luogo, nel corso del quale veniva rinvenuto e sequestrato un involucro contenente circa 100 grammi di sostanza stupefacente.

La sostanza, dopo essere stata analizzata da personale della Polizia Scientifica, risultava essere del tipo “Hashish”.

Dopo le dovute formalità, entrambi i soggetti venivano denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, in quanto ritenuti responsabili della violazione della legge sulla droga – ex art. 73 DPR 309/90.

Il tutto si comunica nel rispetto del diritto degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) al fine di garantire il diritto di cronaca.