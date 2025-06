Como, “Strade Sicure”, avvicendamento dell’Esercito Italiano nel controllo del territorio in città.

Avvicendamento dei militari dell’Esercito Italiano impegnati nel servizio “Strade Sicure”, operazione che vede nel controllo del territorio un utilissimo sostegno alle attività delle forze di polizia, specialmente in centro città, dove l’affluenza di turisti e le necessità legate alla sicurezza pubblica è più marcata.

I militari dell’Esercito Italiano, direttamente coordinati dal Prefetto sono a disposizione nel contesto del servizio di “Strade Sicure”, a Como sono tuttora presenti i militari del Raggruppamento Lombardia e Trentino Alto Adige.

Ieri, i vertici dell’Esercito Italiano hanno incontrato il Questore di Como Marco Calì, che li ha ringraziati per il lavoro svolto e per la professionalità che l’Esercito ha sempre dimostrato nelle precedenti missioni a Como, prospettando ai nuovi referenti, quelli che saranno i loro compiti istituzionali e operativi per quanto concerne le realtà emergenziali e le necessità della città.