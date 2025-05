Calcio Serie A, l’ultima giornata di campionato sarà un inno alla responsabilità civile: “Un calcio all’indifferenza, un assist alla legalità in ricordo delle Vittime del Dovere”.

La 38ª giornata di Campionato di Serie A Enilive non sarà solo l’ultima importante occasione per vincere,

la corsa a un gol, a una coppa, a un sogno da vivere in novanta minuti, ma rappresenterà anche un

momento di riflessione collettiva. Infatti, è previsto all’inizio di ogni partita un tributo silenzioso e potente

a chi ha sacrificato la propria vita per il bene di tutti; a chi ha scelto di servire lo Stato e ha pagato il prezzo

più alto; a chi, ogni giorno, indossa una divisa e si alza per difendere ciò che spesso diamo per scontato:

la sicurezza, la giustizia, la libertà.

In tutti gli stadi d’Italia, come ormai avviene da diversi anni, grazie alla collaborazione tra Lega Serie

A e Associazione Vittime del Dovere, il calcio si trasformerà in una voce unita, forte e coraggiosa. Una

voce che dirà basta all’indifferenza e che chiederà rispetto, memoria, riconoscenza. Prima del fischio

d’inizio, davanti a migliaia di tifosi, sarà proiettato il video “Un calcio all’indifferenza, un assist alla

legalità”: immagini toccanti, parole che scavano dentro, che faranno più rumore di qualsiasi coro.

“A volte si cade e ci si rialza, a volte si cade e non si torna più a casa, e la porta resta vuota…” Una frase

inserita nel video proposto, una poesia dura e vera che racchiude la realtà delle famiglie delle Vittime del

Dovere. Come nel calcio, anche nella vita serve una squadra e le Forze dell’Ordine, le Forze Armate,

la Magistratura sono la squadra invisibile che gioca ogni giorno per noi. Spesso senza applausi, spesso

nel silenzio, ma sempre in prima linea.

L’iniziativa abbraccerà anche la memoria di Filippo Raciti, Ispettore Capo della Polizia di Stato, ucciso

il 2 febbraio 2007 durante scontri fuori dallo stadio di Catania

(https://www.vittimedeldovere.it/caduti.php?id=937).

Durante il sorteggio tra i Capitani, trasmesso in diretta TV, una grafica speciale dedicata alle Vittime del

Dovere darà risonanza nazionale all’evento. Perché il messaggio è universale: non c’è sport senza

rispetto, non c’è civiltà senza memoria.

Sui maxischermi degli stadi, ove presenti, sarà trasmesso un breve spot della campagna di

sensibilizzazione (https://youtu.be/dKv-ieoF0XQ). Ci sarà inoltre la pubblicazione sul sito web della Lega

Serie A di una news relativa alla giornata, più un post X (Twitter) dall’account ufficiale della Lega Serie

A. L’ Associazione Vittime del Dovere sarà menzionata sulla Radio TV Serie A con RDS in concomitanza

con l’uscita della news sul sito web e del post social.

Le emozioni si intrecceranno alle partite che si giocheranno sotto il segno di un valore condiviso.

2

Gli incontri della 38^ Giornata di campionato si terranno nelle date di venerdì 23 maggio, sabato 24

maggio e domenica 25 come indicato nel seguente calendario:

• Como – Inter, venerdì 23 maggio ore 20.45

• Napoli – Cagliari, venerdì 23 maggio ore 20.45

• Bologna – Genoa, sabato 24 maggio ore 18.00

• Milan – Monza, sabato 24 maggio ore 20.45

• Atalanta – Parma, domenica 25 maggio ore 20.45

• Empoli – Hellas Verona, domenica 25 maggio ore 20.45

• Lazio – Lecce, domenica 25 maggio ore 20.45

• Torino – Roma, domenica 25 maggio ore 20.45

• Udinese – Fiorentina, domenica 25 maggio ore 20.45

• Venezia – Juventus, domenica 25 maggio ore 20.45

L’Associazione Vittime del Dovere, nata nel 2007 su iniziativa dei familiari dei caduti e degli invalidi in

servizio, ha scelto la forza dello sport per portare i propri messaggi valoriali, declinati in progetti educativi

e iniziative di memoria al fine di promuovere giustizia, impegno civile e rispetto della vita

www.vittimedeldovere.it.