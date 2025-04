Como, ubriaco e molesto in un locale del lungolago, danneggia la stazione dei treni e infine disturba gli astanti in ospedale. Denunciato dalla Polizia di Stato.

La Polizia di Stato di Como, ieri sera, ha denunciato per danneggiamento e oltraggio a Pubblico Ufficiale, un 46enne veneziano, pregiudicato e senza fissa dimora, l’uomo si è reso protagonista di una serie di comportamenti illegali dovuti all’assunzione di bevande alcoliche, tra un esercizio commerciale di via Lungo Lario Trento, la stazione delle Ferrovie Nord Milano di Como Lago ed infine il pronto soccorso dell’ospedale S. Anna di San Fermo della Battaglia.

Verso le 21.30 di ieri, una volante è stata inviata presso una gelateria di via Lungo Lario Trento, in quanto era segnalato il 46enne ubriaco che stava importunando i clienti.

I poliziotti, una volta giunti presso la gelateria, hanno individuato l’uomo e proceduto con il controllo documentale che, per la sua violenta e offensiva reazione verbale fatta di insulti, è terminato immediatamente in Questura, dove sono emersi i suoi precedenti penali e di polizia. L’uomo aveva a suo carico anche diversi fogli di via e ordini di allontanamento da alcune località del veneto.

Durante le fasi di identificazione in Questura però, sono emersi alcuni basilari dettagli che hanno indotto gli agenti a collegare il 46enne ad un precedente danneggiamento avvenuto poco distante dalla gelateria.

Infatti, la segnalazione da parte di un agente di sicurezza della stazione FNM di Como Lago, aveva fornito dettagliata descrizione dell’uomo che aveva imbrattato gli schermi lcd dello scalo ferroviario, descrizioni che riportavano al 46enne veneziano.

Raccolti tutti gli elementi e delineata la vicenda, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per danneggiamento, oltraggio a Pubblico Ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta. Allo stesso è stato irrogato un ordine di allontanamento dal centro cittadino.

Verso mezzanotte e mezza, un’altra volante è dovuta intervenire presso il Pronto Soccorso del S. Anna, dove il 46enne veneziano, ancora sotto l’effetto dell’alcool, stava importunando gli astanti. E’ stato portato immediatamente alla calma.