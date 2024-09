Como, servizi straordinari del controllo del territorio in provincia: pattuglie della Polizia di Stato dislocate tra i comuni di Mozzate e Locate Varesino.

La Polizia di Stato, nella serata di ieri, ha effettuato un servizio straordinario finalizzato al controllo del territorio nella provincia di Como, interessando tra gli altri limitrofi, i centri di Mozzate e Locate Varesino.

Il servizio, diretto da un Ufficiale di Polizia Giudiziaria della Questura di Como, ha visto su strada diverse unità operative tra cui equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia di Milano.

I controlli hanno privilegiato le principali arterie tra i comuni interessati con la predisposizione di posti di controllo su strada, la verifica delle sale d’attesa delle stazioni ferroviarie e gli avventori nei locali pubblici, dove la concentrazione di persone è più cospicua.

Infatti, i principali locali pubblici sottoposti a ispezione sono stati, le sale slot, i bar ed i pub che avevano annesse salette dedicate a tali intrattenimenti, più di 40 le persone identificate, 13 delle quali sono risultate avere pregiudizi di polizia o precedenti penali, 8 invece i cittadini extracomunitari controllati.

Le pattuglie della Polizia di Stato hanno inoltre perlustrato un largo perimetro della zona, interessando tutte quelle strade meno trafficate, che per natura sono le più colpite dalla criminalità diffusa, tra cui i furti in abitazione.

Proseguiranno anche nelle prossime settimane i servizi straordinari di controllo del territorio della Polizia di Stato, in linea con quanto determinato in sede di riunioni tecniche tenutesi in Prefettura, che il Questore di Como Marco Calì, promuove con costanza ed estrema attenzione, propedeutica a garantire il mantenimento della sicurezza e della legalità, strumento essenziale per trasmettere il senso di sicurezza nei cittadini.