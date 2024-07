Como, Servizio Straordinario di Controllo del Territorio a Cantù e Capiago Intimiano: 150 persone identificate, diversi locali controllati e un arresto per spaccio di droga.

La Polizia di Stato, nella serata di ieri, nell’area tra i comuni di Cantù e Capiago Intimiano, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto della criminalità diffusa e alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività, coordinata da un funzionario della Questura di Como, ha visto la partecipazione di numerose pattuglie della Polizia di Stato, in particolare dell’Ufficio di Gabinetto, della Squadra Mobile di Como, del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia di Milano e della Polizia Locale di Capiago Intimiano.

Gli operatori hanno effettuato una capillare attività di controllo in tutte le zone dell’area interessata comprese le zone periferiche e le vie meno frequentate, dove sono stati segnalati reati di tipo predatorio.

Sono state controllate in totale 150 persone, 24 autoveicoli e alcuni locali pubblici.

Particolare attenzione è stata inoltre riservata alla zona di Piazza Garibaldi a Cantù e in particolare ai locali maggiormente frequentati. L’atteggiamento dubbio di un avventore di uno di questi locali, un 29enne canturino con precedenti penali specifici, ha insospettito i poliziotti della Mobile che lo hanno seguito, scoprendo che aveva in essere un’attività di spaccio di droga. Sono bastati pochi riscontri, documentati da qualche cessione di droga che l’uomo aveva effettuato nei pressi di un locale, per essere controllato dai poliziotti che gli hanno trovato, contenute in un pacchetto di sigarette 9 dosi di cocaina, per un totale di quasi 5 grammi e 190 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività illecita. La perquisizione è stata poi estesa anche alla sua abitazione di Cantù, dove all’interno di un cuscino sono stati ritrovati altri 26 involucri pronti per la vendita contenenti circa 12 grammi e mezzo di cocaina, un sacchetto con circa 47 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e 530 euro in contanti.

Il 29enne, una volta arrestato, su disposizione del P.M. di turno è stato associato alla Casa Circondariale di Como.