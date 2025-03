CYBERBULLISMO E REVENGE PORN: LA POLIZIA DI STATO INCONTRA GLI STUDENTI DELL’ISTITUTO SUPERIORE “LIONARDO VIGO” DI ACIREALE

Cyberbullismo e revenge porn sono stati due dei temi affrontati e dibattuti nel corso di un interessante incontro formativo tenuto dalla Polizia di Stato nei locali dell’Istituto scolastico superiore “Lionardo Vigo” di Acireale.

A partecipare all’iniziativa sono stati gli studenti della scuola paritaria che hanno dialogato con i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale sui rischi di certi comportamenti tenuti on line, approfondendo le conoscenze sulla disciplina dei reati rientranti nella cosiddetta normativa del “codice rosso”.

Dopo l’intervento introduttivo dei docenti, i poliziotti hanno spiegato, in modo chiaro, come riconoscere, prevenire e contrastare le diverse insidie del mondo digitale, sottoponendo ai ragazzi concreti casi di cronaca che hanno fornito non pochi spunti di riflessione.

Più volte è stata rimarcata l’importanza di segnalare, anche in forma anonima, ai docenti e alla Polizia eventuali situazioni che possono essere percepite come pericolose.

Un focus specifico è stato dedicato ai reati di revenge porn e sex extortion che hanno suscitato una particolare attenzione dal momento che si tratta di argomenti affrontati dai ragazzi tra di loro, in classe anche per i diversi casi riportati dalla stampa a livello nazionale. In quest’occasione, al dibattito è stato dato un taglio tecnico e pratico, stimolando le domande degli studenti con i poliziotti che hanno illustrato tutte le condotte da tenere nell’utilizzo consapevole e prudente dei social e delle chat di messaggistica, formulando l’invito ad utilizzare anche l’app della Polizia di Stato “YouPol” per denunciare episodi sospetti. Al di là dei casi di emergenza, per i quali è sempre attivo il NUE 112, i poliziotti hanno ricordato che le porte del Commissariato di Acireale sono sempre aperte, per ascoltare eventuali situazioni di disagio e di pericolo legate al bullismo e al cyberbullismo o per affrontare eventuali vicende di revenger porn.

L’iniziativa, in grado di promuovere la cultura della legalità, si inserisce nel solco delle attività di prossimità promosse e volute dal Questore di Catania e incarna appieno lo spirito della missione della Polizia di Stato “Esserci sempre”.