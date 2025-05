CONTROLLI A TAPPETO DELLA POLIZIA DI STATO A NESIMA, CIBALI E S. GIOVANNI GALERMO: 7 ATTIVITA’ COMMERCIALI SANZIONATE PER 15 MILA EURO, AUTOMOBILISTI INDISCIPLINATI MULTATI PER 18 MILA EURO

Una nuova articolata attività di controllo straordinario del territorio è stata eseguita, nei giorni scorsi, dalla Polizia di Stato nei quartieri di Nesima, Cibali e San Giovanni Galermo per contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale e per verificare l’osservanza delle norme di sicurezza alla guida.

L’intervento è stato coordinato dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nesima e ha visto impegnati gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e il settore “Annona” della Polizia Locale.

Nella prima fase, le verifiche hanno riguardato 7 attività commerciali, tra cui bar, un esercizio di vicinato e attività su suolo pubblico, rilevando complessivamente 17 illeciti amministrativi di cui 6 per occupazione abusiva di suolo pubblico, 4 per esercizio abusivo dell’attività, 4 per esercizio dell’attività in assenza dei requisiti professionali, 1 per mancanza della documentazione da tenere obbligatoriamente all’interno dell’attività e 2 per aver installato delle tende parasole sul prospetto dell’edificio per realizzare una sorta di “dehor” all’esterno, in violazione della normativa edilizia e dei regolamenti comunali in materia. In questi casi, sono state elevate sanzioni per complessivi 15 mila euro. Inoltre, si è proceduto, nei confronti di alcuni venditori ambulanti abusivi, al sequestro di circa 240 chili di prodotti ortofrutticoli che, dopo le opportune verifiche, sono stati destinati alla donazione.

Nella seconda fase dei controlli, i poliziotti hanno identificato complessivamente 143 persone, di cui 37 con precedenti, e hanno controllato 79 veicoli, accertando 12 violazioni al Codice della Strada che hanno determinato la contestazione di 18 mila euro di sanzioni pecuniarie.

Nello specifico, durante i controlli, i poliziotti del Commissariato di Nesima e del Reparto Prevenzione Crimine hanno fermato tre uomini sorpresi a guidare senza aver mai conseguito la patente. Uno di loro è risultato recidivo nell’ultimo biennio, per cui è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Per gli altri due, alla prima infrazione, è stata applicata la sanzione amministrativa pari a 5.100 euro, con il relativo fermo amministrativo dei due veicoli.

I poliziotti hanno fermato un altro automobilista colto alla guida di un mezzo sottoposto a sequestro e affidato in custodia appena pochi mesi addietro perché privo della copertura assicurativa. In questo caso, l’automobilista è stato sanzionato per 2 mila euro.

Durante i controlli, inoltre, sono state ritirate due patenti di guida e sono stati sequestrati altri due mezzi.