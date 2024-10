ACIREALE, CONTROLLO STRAORDINARIO DEL TERRITORIO DELLA POLIZIA DI STATO. SANZIONI ANCHE PER ATTIVITA’ COMMERCIALI

Nell’ambito dell’attività di controllo straordinario del territorio, finalizzata a contrastare e prevenire la criminalità diffusa e ogni forma di illegalità, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di pubblica sicurezza di Acireale hanno coordinato uno specifico servizio con il supporto degli uomini del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale di Catania, del personale del Corpo Forestale, del personale dell’ASP e degli agenti della Polizia Locale.

Durante la prima fase dell’attività sono stati effettuati alcuni controlli amministrativi ad attività commerciali. Particolare attenzione è stata rivolta dalla squadra amministrativa del Commissariato al controllo di diversi esercizi commerciali di gastronomia e vendita al dettaglio di alimenti e bevande, nonché di esercizi che espletano commercio su area pubblica in forma itinerante di prodotti alimentari.

In particolare, all’interno di un negozio di ortofrutta sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie, sono stati trovati numerosi alimenti non tracciati ed è stata rilevata la totale mancanza di cartellini sull’origine dei prodotti venduti. Al responsabile di tale attività, tra l’altro sprovvisto anche di concessione per il suolo pubblico e di S.C.I.A., sono state contestate violazioni amministrative per complessivi 10.773 euro, con sospensione immediata dell’attività sino all’adempimento delle prescrizioni imposte. Gli alimenti, perlopiù di tipo ortofrutticolo, sono stati sequestrati e donati ad associazioni di volontariato e del terzo settore di Acireale, mentre i prodotti totalmente privi di tracciabilità sono stati distrutti.

Il titolare di un’altra attività commerciale ambulante è stato sanzionato per la mancanza di tracciabilità degli alimenti esposti, con una sanzione di 1.500 euro.

Nell’ambito dell’attività svolta per garantire la regolare viabilità urbana, i diversi posti di controllo istituiti hanno consentito di identificare 77 persone e controllare 41 veicoli. Sono state contestate numerose contravvenzioni per la violazione delle norme del Codice della Strada, per un valore pari a circa 1.500 euro, con il sequestro di un’auto sprovvista di RCA obbligatoria e la sospensione dalla circolazione di due veicoli privi di revisione.

Ulteriori controlli straordinari del territorio, coordinati dal Commissariato di P.S. di Acireale, sono stati programmati e riguarderanno, oltre il territorio del Comune sede del predetto presidio della Polizia di Stato, anche i comuni ricadenti nella giurisdizione di competenza