CONTROLLO STRAORDINARIO DEL TERRITORIO DELLA POLIZIA DI STATO A SAN GIOVANNI GALERMO: TUTTI I NUMERI E L’ATTIVITÀ

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha concentrato la sua azione nel quartiere San Giovanni Galermo e in particolare in via Capo Passero, attraverso una serie di controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto di episodi di criminalità diffusa e di ogni forma di illegalità.

L’attività, coordinata dal Commissariato di pubblica sicurezza Nesima, ha visto scendere in campo anche gli agenti delle unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, insieme a personale della Polizia Locale.

Le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine sono state impegnate in diversi posti di controllo, istituiti in punti strategici, per consentire agli altri poliziotti di operare in una cornice di sicurezza.

La capillare perlustrazione del territorio e la costante attività di osservazione, effettuata dalle pattuglie in “borghese” con l’ausilio delle unità cinofile, hanno permesso di rinvenire, nascosti all’interno del vano ascensore di un condominio, ben 87 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 40 grammi.

La droga rivenuta è stata sequestrati a carico di ignoti.

Particolare attenzione è stata rivolta al rispetto delle norme del Codice della Strada. Nel corso delle attività, infatti, sono state contestate 15 contravvenzioni, la maggior parte per guida senza casco, per la mancanza di copertura assicurativa e di revisione; per quattro veicoli è scattato il sequestro amministrativo e per cinque ciclomotori il fermo.

I controlli effettuarti hanno consentito di identificare oltre cento persone, di cui una trentina con precedenti, nonché di controllare oltre cinquanta veicoli.

L’azione di verifica condotta può essere inserita nel più ampio contesto dei controlli che Polizia di Stato sta realizzando non solo in città, ma anche in tutta la provincia e che vedrà l’effettuazione di ulteriori attività della medesima tipologia nei prossimi giorni.