CONTROLLI A SAN BERILLO: IDENTIFICATI QUATTRO MAROCCHINI IRREGOLARI IN VIA STURZO, VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI PER 8500 EURO

Bivaccavano in via Luigi Sturzo, accampati nella vasta area degradata adiacente alla sede stradale dove vivevano in condizioni fatiscenti.

Quattro uomini di nazionalità marocchina, tutti irregolari sul territorio dello Stato, sono stati identificati dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Centrale”, durante un nuovo articolato controllo del territorio, nel quartiere San Berillo, predisposto su direttiva del Questore per contrastare fenomeni di illegalità diffusa.

Gli uomini avevano fissato la loro dimora proprio nel terreno di via Sturzo, tra rifiuti ed erbacce, in una situazione di particolare degrado.

Per questo, la Polizia di Stato ha segnalato la vicenda ai proprietari del terreno affinché possa essere attuata in tempi rapidi un’azione di pulizia straordinaria dell’area.

Accertata la permanenza irregolare dei quattro stranieri, per due di loro sono stati emessi e notificati i relativi decreti di espulsione dal territorio nazionale, mentre per gli altri due sono in corso ulteriori controlli presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per verificare la loro posizione in modo esaustivo.

L’attenta attività della Polizia di Stato si è svolta secondo il consueto modello di controllo integrato del territorio coordinato dagli agenti del “Centrale”, unitamente a due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, ad un equipaggio della Polizia Stradale e della squadra cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con il supporto della Polizia Locale.

Il pattugliamento fisso e dinamico ha consentito ai poliziotti di controllare, palmo a palmo, l’intero quartiere, riscontrando in molti casi l’inosservanza delle norme di circolazione stradale.

Complessivamente, sono state identificate 45 persone, di cui 14 con precedenti di polizia, come pure sono stati controllati 35 veicoli, tra auto e moto, e sono state contestate 22 infrazioni al Codice della strada, relativi a guida senza casco, mancanza di assicurazione per la responsabilità civile, assenza della revisione periodica del veicolo e guida senza patente. Queste violazioni hanno comportato la contestazione di sanzioni per complessivi 8500 euro e l’esecuzione di fermi amministrativi per 60 giorni nei casi di guida senza casco e di sequestro del mezzo per guida senza copertura assicurativa.