FERRAGOSTO IN SICUREZZA A CATANIA: TUTTI I NUMERI E LE ATTIVITÀ DEI CONTROLLI INTERFORZE DISPOSTI DALL’ORDINANZA DEL QUESTORE

Quelle appena trascorse sono state giornate particolarmente intense ed impegnative sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, caratterizzate da un’intensificazione dell’attività di controllo del territorio in occasione del Ferragosto.

Le forze di Polizia sono state impegnate su molteplici fronti per assicurare ai cittadini e ai numerosi turisti di trascorrere un buon ferragosto e una serena partecipazione ai tanti eventi che si sono tenuti a Catania e provincia.

Come previsto le due giornate si sono contraddistinte da un intenso afflusso di cittadini e turisti che hanno affollato le tante località balneari, ma anche di montagna.

Pertanto, secondo quanto concordato in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica tra il Prefetto di Catania e i vertici delle Forze di polizia, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle criticità nell’ambito di un tavolo tecnico che si è tenuto in Questura nei giorni scorsi, il Questore di Catania, Giuseppe Bellassai, con propria ordinanza, ha predisposto servizi interforze di controllo del territorio, coordinati da Funzionari della Questura, che hanno visto scendere in campo le donne e gli uomini di tutte le forze di Polizia.

La Questura di Catania ha quindi predisposto un programma di sicurezza interforze, contraddistinto da un’azione sinergica di tutte le articolazioni territoriali e delle Specialità della Polizia di Stato.

Particolarmente impegnati sono stati gli agenti della Squadra Volanti in servizio con le moto d’acqua. A loro è stato affidato il compito di vigilare sulla sicurezza dei bagnanti. I poliziotti, a bordo dei loro acquascooter, hanno pattugliato costantemente l’intera costa anche per garantire il rispetto delle norme del codice della navigazione.

Importante il contributo degli agenti della Squadra a Cavallo della Polizia di Stato nel vigilare sulla sicurezza, soprattutto nelle aree verdi di ritrovo di giovani e famiglie.

Il costante monitoraggio del flusso veicolare è stato effettuato anche tramite il prezioso ausilio dell’elicottero della Polizia di Stato dei Reparti Volo di Palermo e di Reggio Calabria.

Allo scopo di contrastare e prevenire la criminalità diffusa e ogni forma di illegalità lungo il litorale ma anche nel centro storico, hanno operato le pattuglie delle volanti, motovolanti della Questura ed equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale.

Prezioso il contributo delle Unità Cinofile della Polizia di Stato durante lo svolgimento dei posti di controllo e dalle pattuglie della Polizia Stradale nelle arterie urbane ed extraurbane.

In particolare, un automobilista è risultato positivo all’alcol test e, pertanto, è stato deferito per guida in stato di ebbrezza.

La Polizia Scientifica ha assicurato un importante supporto e documentazione di tutte le attività di controllo.

La Polizia Amministrativa della Questura ha controllato numerose attività commerciali e di intrattenimento rilevando alcune irregolarità.

Durante un controllo, i poliziotti hanno rinvenuto, all’interno di un’autovettura, 3 bustine di marijuana di 10 grammi e una bustina di hashish di 5 grammi, denunciando un giovane catanese di 22 anni. L’uomo ha opposto resistenza e, pertanto, è stato arrestato.

Le attività di controllo hanno coinvolto l’intero territorio provinciale con un’attività specifica dei poliziotti dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Acireale, impegnati nei controlli dell’aree marine e delle località balneari, di Adrano e Caltagirone, impegnati nei controlli nei luoghi di villeggiatura del loro territorio.

Nel corso dei controlli a Catania e nelle anzidette località di Acireale, Adrano e Caltagirone, sono stati raggiunti i risultati che possono essere così sintetizzati: 866 le persone identificate, di cui 122 con precedenti, 363 i veicoli controllati, 144 le contestazioni al Codice della Strada per il mancato uso del casco protettivo, per guida senza patente, per la mancata revisione, mancanza della copertura assicurativa e sosta in aree non autorizzate. Sono stati sanzionati alcuni soggetti trovati ad esercitare l’attività di parcheggiatori abusivi. Inoltre, è stato segnalato, come previsto dalla normativa vigente, un individuo per uso personale di sostanze stupefacenti.

Particolarmente impegnativa l’azione di controllo condotta dalle Specialità della Polizia di Stato, se si pensa soprattutto all’intenso traffico aereo, ferroviario e crocieristico di questo periodo. Al riguardo la Polizia di Frontiera, del porto e dell’aeroporto, nonché la Polizia Ferroviaria hanno conferito un importante contributo al dispositivo con una costante attività di controllo e pattugliamento.