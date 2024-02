ACIREALE, PROSEGUONO SENZA SOSTA I CONTROLLI DELLA POLIZIA DI STATO

Continua l’attività di controllo straordinario nel territorio acese anche nel fine settimana. Nell’ambito dell’attività finalizzata a contrastare e prevenire la criminalità diffusa e ogni forma di illegalità, gli agenti del Commissariato di Acireale hanno svolto mirati controlli nel territorio di Calatabiano, oltre che in quello di Acireale, realizzando alcuni posti di controllo, nel corso dei quali, sono state rilevate diverse infrazioni al Codice della Strada.

Per tale attività sono stati impegnati, oltre l’equipaggio del Controllo del Territorio del Commissariato, anche quattro equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e una pattuglia della Polizia Stradale del Distaccamento di Randazzo.

Posti di controllo sono stati effettuati sulla SS114, nel tratto compreso tra lo svincolo di Calatabiano e quello nella frazione Pasteria, nonché, lungo le principali arterie di accesso, ovvero, in via Monteforte Banco, in via Giuseppe Garibaldi.

Il servizio ha consentito di sottoporre a controllo 151 persone e monitorare 97 veicoli. Sono state, inoltre, contestate 8 contravvenzioni al Codice della Strada, in particolare, per mancata revisione con conseguente sospensione del mezzo dalla circolazione, per mancato uso delle cinture di sicurezza, per guida con patente scaduta di validità con conseguente ritiro del predetto documento, per alterazione dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli, per uso del cellulare durante la guida.

Complessivamente, per i verbali di contravvenzione al Codice della Strada elevati, sono state contestate infrazioni per oltre mille euro, con decurtazione sulle patenti pari a 15 punti complessivi. Inoltre tre veicoli sono stati sospesi dalla circolazione.

Durante il servizio, gli equipaggi sono stati impegnati in operazioni di viabilità sulla SS114 al Km 54,600, all’intersezione che collega Calatabiano a Giardini Naxos, a motivo di una importante perdita d'olio da un mezzo pesante che ha reso particolarmente insidioso e pericoloso il transito. Le pattuglie sono state impegnate nella gestione della viabilità lungo un’arteria stradale ad alta densità veicolare e in un orario di punta, evitando così ai veicoli in transito di trovarsi in serio pericolo.