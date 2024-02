A SAN BERILLO CONTROLLI RAFFORZATI DELLA POLIZIA DI STATO, RECUPERATO UNO SCOOTER CHE ERA STATO RUBATO IN CORSO ITALIA

Proseguono, nell’ambito delle attività di prevenzione generale, i controlli della Polizia di Stato per il contrasto della criminalità diffusa e di ogni forma di illegalità.

Con questi obiettivi, gli agenti del Commissariato Centrale e del Reparto Prevenzione Crimine della “Sicilia Orientale”, con il supporto operativo di pattuglie della Polizia Locale hanno eseguito una capillare perlustrazione del quartiere di San Berillo Vecchio.

Molteplici i posti di controlli effettuati in punti strategici di accesso al quartiere, per l’identificazione delle persone e le verifiche ai veicoli in transito.

Nel corso del servizio, complessivamente, sono state controllate 83 persone e monitorati 35 veicoli. Sono state, inoltre, contestate diverse sanzioni per violazioni del Codice della Strada, in particolare per guida di ciclomotore senza l’uso del casco protettivo e guida senza cintura di sicurezza. Sono stati, altresì, fermati e controllati dieci cittadini stranieri: uno di loro, privo di documenti, è stato sottoposto alle procedure di identificazione alla Polizia Scientifica ed è risultato un 50enne irregolare sul territorio nazionale.

Accompagnato all’Ufficio Immigrazione, all’uomo è stato notificato il provvedimento di espulsione.

Proseguendo con l’attività, una capillare perlustrazione del quartiere effettuata con il supporto delle unità cinofile, ha permesso di rinvenire uno scooter recentemente rubato in corso Italia. Il motoveicolo era “regolarmente” parcheggiato all’angolo di una strada e addirittura “protetto” da una catena ancorata al telaio per impedirne il “furto”.

Al termine gli accertamenti di rito, il mezzo è stato rimosso e riconsegnato al legittimo proprietario.