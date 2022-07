Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale” Catania: Campagna Roadpol “Safety Holiday”. 29-31 luglio 2022

Anche quest’anno è al via la campagna congiunta di sicurezza stradale “SAFETY HOLIDAY” promossa dalla Guardia Civil spagnola e finalizzata al controllo delle ordinarie condizioni di sicurezza degli autoveicoli e dei veicoli a due ruote che, nel periodo estivo, si muoveranno sul territorio nazionale.

L’Organizzazione intende sviluppare una cooperazione operativa tra le Polizia Stradali europee per ridurre il numero delle vittime della strada e degli incidenti stradali, in adesione al Piano d’Azione Europeo 2021-2030, attraverso operazioni internazionali congiunte di contrasto delle violazioni e campagne “tematiche” in tutta Europa all’interno di specifiche aree strategiche.

L’obiettivo è quello di elevare gli standard di sicurezza stradale, armonizzando le attività di prevenzione, informazione e controllo, anche attraverso campagne di comunicazione e operazioni congiunte i cui risultati vengono poi monitorati dal Gruppo Operativo ROADPOL.

L’iniziativa si accompagnerà allo svolgimento di attività di prevenzione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini, pertanto sono stati predisposti sul territorio di competenza mirati servizi, volti alla riduzione delle principali cause di incidentalità, individuabili nell’elevata velocità, nel mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza, dei sistemi di ritenuta per bambini, del casco protettivo e nell’uso di telefoni cellulari alla guida (principale fonte di distrazione).