I CONTROLLI A PASQUA A CATANIA

Pasqua intensissima per gli uomini della Polizia di Stato a Catania: sin dallo scoccare della mezzanotte, infatti, sono scattati i servizi predisposti dal Questore di Catania Mario Della Cioppa, per il contenimento del contagio da Coronavirus.

Volanti, pattuglie dei Commissariati Sezionali e Distaccati, equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, degli Uffici interni della Questura, della Squadra Mobile, della DIGOS, della Polizia Stradale, le squadre del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica e del X Reparto Mobile: uomini e donne che hanno indossato la divisa e sono scesi in strada per vigilare e fare in modo che nessuno vìoli le restrizioni che ci permetteranno di tornare al più presto alle condizioni di normalità.

I numeri delle persone impiegate sono stati forniti ieri, e sono ingenti: forse i più alti visti fino a oggi per un servizio di controllo del territorio. Ma la posta in gioco è alta e, con la certezza che ogni cittadino catanese lo comprenda, nulla può essere tralasciato.

I dispositivi interforze che il Questore Della Cioppa ha predisposto nell’ambito metropolitano e dell’intera provincia di Catania sono al massimo allertamento, le attività di controllo sono metodiche e coordinate, sì da impedire ogni dispersione di energie e massimizzare l’efficacia delle azioni di sorveglianza.

Non è tempo di risultati, oggi; non è tempo di numeri. Oggi è il momento di trascorrere una serena festività tra le mura domestiche e, forse, anche quello di affacciarsi al balcone, alla ricerca di un’autovettura azzurra e bianca e di una divisa blu: una presenza che deve rassicurare, un segno che c’è chi vigila sulla nostra sicurezza, come testimoniano le foto allegate a questo comunicato con il quale la Polizia di Stato intende augurare buona Pasqua a tutta la cittadinanza.

Anche in questa Pasqua blindata.

Che sia l’unica dipende da ognuno di noi.