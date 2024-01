La Polizia di Stato arresta cittadino albanese ritenuto autore di rapina in abitazione.

La Polizia di Stato di Caserta ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di un 43enne, di origine albanese e residente a Macerata Campania, indagato per i reati di rapina aggravata, sequestro di persona e lesioni aggravate.

Il sospettato si è reso responsabile dell’efferata rapina in abitazione, commessa a Lusciano il 17 agosto scorso, durante la quale le vittime, un uomo e una donna rispettivamente di 54 e 84 anni, sono state minacciate, legate al termosifone e violentemente picchiate.

Le indagini che hanno consentito di identificare l’indagato sono state svolte dalla Squadra Mobile della Questura di Caserta, con il supporto di personale del Servizio Centrale Operativo di Roma, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.

In esecuzione del provvedimento, l’indagato è stato associato presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

Il provvedimento è stato emesso sulla scorta degli elementi probatori acquisiti in fase di indagine preliminare; pertanto, in attesa di giudizio definitivo, l’indagato deve ritenersi innocente fino alla sentenza definitiva di condanna.