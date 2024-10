Rapina al casellante, arrestato in autostrada dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un uomo, 40enne, originario della provincia di Caserta, con precedenti per reati contro il patrimonio e le persone, in quanto ritenuto responsabile di rapina aggravata dall’uso delle armi.

In particolare, poliziotti della Stradale del Compartimento di Napoli per la Campania e la Basilicata e della Sottosezione di Caserta Nord sono intervenuti per la segnalazione della rapina subita dall’addetto alla riscossione del pedaggio autostradale del casello di Caserta sud. Gli accertamenti hanno consentito di individuare l’uomo, che, dopo essersi introdotto all’interno del gabbiotto con la scusa di chiedere un rimborso per un mancato pagamento del pedaggio autostradale, ha minacciato la vittima con un cacciavite, impossessandosi della somma di 400 Euro. È stato individuato a bordo della sua vettura, nei pressi dello svincolo di “Caserta nord” dell’autostrada e, in suo possesso, è stata trovata la refurtiva ed alcuni involucri di sostanza stupefacente.

L’uomo è stato arrestato e associato alla Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.