25 maggio 2024, le iniziative della Polizia di Stato di Caserta per la “giornata internazionale per i minori scomparsi”.

In occasione della “giornata internazionale per i minori scomparsi” che si celebra oggi, 25 maggio, la Polizia di Stato di Caserta ha organizzato iniziative di divulgazione, al fine di aiutare i giovani a riconoscere le situazioni di disagio e prevenire i rischi connessi agli episodi di scomparsa.

Per l’occasione, il Questore di Caserta, Andrea Grassi, ha consegnato al Dirigente dell’Ufficio scolastico dell’ambito territoriale della Provincia di Caserta, dottoressa Monica Matano, i pieghevoli informativi e i segnalibri sul tema, realizzati dal Servizio Centrale Anticrimine del dipartimento di pubblica sicurezza, per la successiva distribuzione agli istituti scolastici del territorio.

Ulteriori iniziative sono state avviate con l’Associazione “Penelope Campania”, associazione attiva nel settore con servizi di supporto alle persone che denunciano scomparsi, per la realizzazione di incontri formativi, e con la “Comunità di Sant’Egidio”, membro della Consulta presso il Commissario Straordinario di Governo per le persone scomparse.

A margine delle iniziative per la giornata, il Questore di Caserta ha incontrato nella mattinata odierna i bambini della Sezione UNICEF di Caserta, in partenza per Roma per partecipare alla “Giornata mondiale dei bambini”, indetta per il 25 e 26 maggio, in programma in piazza San Pietro di Roma, con la partecipazione di Papa Francesco.