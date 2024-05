La Polizia di Stato al 50° compleanno di “UNICEF Italia”.

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha partecipato ad Aversa alla celebrazione del 50° compleanno di “UNICEF Italia”, iniziativa organizzata dai Comitati territoriali UNICEF, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale.

La manifestazione si è svolta con un corteo di bambini, partito da via Roma, con destinazione piazza Don Diana, per l’occasione addobbata con margherite, fiore simbolo scelto per la sua semplicità ed il messaggio di amore associato.

L’evento celebrativo ha visto la partecipazione di oltre 1000 bambini, tra 6 e 13 anni, di 12 istituti scolastici del territorio, accompagnati, nella circostanza, dalla Fanfara dei Bersaglieri della Brigata Garibaldi. Presenti alla cerimonia, il presidente del comitato UNICEF Campania, i Dirigenti scolastici ed i poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Aversa.

Alcuni alunni hanno consegnato alle persone presenti una margherita, simbolo di purezza e amore, principi ispiratori del lavoro e dell’impegno dell’UNICEF Italia.