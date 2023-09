ENTRA NEL VIVO LA CAMPAGNA “ROADPOL SAFETY DAYS”, PROMOSSA DALLA POLIZIA DI STATO CON OBIETTIVO ZERO VITTIME SULLA STRADA.

Dal 16 al 22 settembre, promosso dal Network Europeo delle Polizie Stradali ROADPOL – European Roads Policing Network e con il supporto di DG – MOVE Direzione Generale Trasporti della Commissione Europea, entrerà nel vivo la campagna “Safety Days”, con l’obiettivo zero vittime sulla strada in tutta l’Unione.

L’iniziativa è promossa in Italia dalla Polizia di Stato che, attraverso la specialità della Polizia Stradale, ha attivato già dal primo settembre e per tutto il mese servizi di prevenzione e contrasto ai comportamenti ritenuti principale concausa di incidentalità stradale, con particolare riguardo all’elevata velocità, al mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini e all’uso dei cellulari alla guida.

L’attività sarà affiancata da iniziative a livello provinciale, con il fine di dare massimo risalto agli obiettivi della campagna:

aumentare la consapevolezza sociale sul fenomeno della mortalità ed incidentalità grave sulle strade europee;

richiamare l’attenzione degli utenti della strada sulla necessità di allinearsi all’obiettivo europeo della riduzione del 50% del numero di vittime sulle strade per il 2030;

dimostrare che, con un ampio sostegno da parte della collettività, si può essere in grado di ridurre il numero delle vittime e dei feriti gravi sulle strade europee.

Tutte le Sezioni Polizia Stradale di Abruzzo e Molise stanno attivando iniziative che coinvolgeranno soprattutto giovani studenti prossimi a conseguire la patente di guida.

Le attività del ROADPOL “SAFETY DAYS” saranno consultabili sulla pagina web: www.roadpolsafety days.eu.