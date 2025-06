La Polizia di Stato incontra i cittadini nella storica Piazza del Carmine

Evento "Carmine 2025" progetto di riqualificazione

La Polizia di Stato ha aderito all’iniziativa “Carmine 2025”, promossa dall’Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Turismo del Comune di Cagliari, che, nell’ambito del progetto di riqualificazione della Piazza del Carmine, per tutto il periodo estivo, ha programmato numerosi eventi gratuiti organizzati da istituzioni, associazioni culturali e sportive, rivolti a tutti i cittadini.

Nella serata di Venerdì 20 giugno, la Polizia di Stato è stata presente nella piazza, dove sono stati allestiti vari stand a cura di tutte le sue articolazioni e Specialità, insieme agli operatori del Corpo dei Vigili del Fuoco, impegnati in maniera sinergica per garantire la sicurezza pubblica.

L’appuntamento è stato un’occasione per conoscere meglio il lavoro della Polizia di Stato, attraverso le dotazioni e i mezzi in uso, e parlare di prevenzione sui temi legati all’educazione della legalità con i numerosi cittadini che hanno affollato la piazza sino a tarda sera.

In tale contesto si è affrontato il tema della sicurezza stradale, con gli agenti della Polizia Stradale che, anche grazie al personale dell’Ufficio Sanitario della Questura, hanno mostrato le conseguenze ed i pericoli della guida in stato di ebbrezza, a bordo dell’Ufficio Mobile.

Sono stati forniti consigli utili sui rischi della rete e delle truffe online da parte dei poliziotti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica, nonché informazioni inerenti i comportamenti da adottare all’interno delle stazioni ferroviarie o a bordo dei treni da parte della Polizia Ferroviaria.

Non sono mancate le attività interattive, come l’esperienza di pilotare un velivolo grazie al simulatore di volo del VII Reparto Volo della Polizia di Stato di Fenosu (OR) o di prendere parte ad una “scena del crimine”, per conoscere le attività della Polizia Scientifica.

Inoltre erano presenti anche gli Artificieri, i Cinofili, le Unità Operative di Pronto Intervento e gli operatori del XIII Reparto Mobile “Sardegna”.

Per gli amanti della auto storiche, non è mancata l’occasione per ammirare alcuni veicoli restaurati in uso alla Polizia di Stato in particolare l’Alfa Romeo 33 “Squadra Volante” e la più “anziana” Fiat 1500 con i colori militari.

Durante l’evento, è stato dedicato anche un momento di riflessione, durante il quale sono stati letti degli elaborati scritti da alcuni studenti del Liceo “Dettori” di Cagliari sul tema della violenza di genere, in collaborazione con il Rotary Club Cagliari Nord e la Divisione Polizia Anticrimine, che anche in questa occasione hanno rinnovato l'impegno per prevenire e contrastare tale fenomeno.

Infine, con gli addetti all’Ufficio Concorsi sono state fornite utili informazioni circa i bandi di concorso per entrare a far parte della Polizia di Stato.