Operazione “Cerbero”: arrestate tre persone per reati di pedopornografia online.

La Polizia di Stato, nell’ambito delle attività realizzate a tutela dei minori, ha concluso un’operazione di contrasto alla pedopornografia online su tutto il territorio sardo che ha portato all’arresto in flagranza di reato di tre persone e la denuncia in stato di libertà di una quarta per diffusione e detenzione di materiale pedopornografico.