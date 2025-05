Polizia di Stato di Brindisi: Insediamento nuovo Questore, dr. Aurelio Montaruli, Dirigente Superiore della Polizia di Stato.

Questa mattina, dopo aver reso gli onori ai caduti della Polizia di Stato con la deposizione di una corona presso il monumento sito all’interno della Questura, il Dr. Montaruli ha incontrato i Dirigenti, i Funzionari ed il personale della Questura, dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Ostuni e Mesagne, delle Specialità della Polizia di Stato e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di Polizia e dell’Amministrazione Civile dell’Interno.

In occasione del colloquio con la stampa, tenutosi nel corso della mattinata, il nuovo Questore ha espresso la propria soddisfazione per l’incarico affidatogli, assicurando il massimo impegno e responsabilità per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia. Ha evidenziato l’importanza del motto della Polizia di Stato “Esserci sempre” da adottare come “stile di vita” e ha mostrato la sua massima disponibilità nei confronti dei cittadini dell’intera provincia proponendo un pomeriggio dedicato alla cittadinanza per soddisfare al meglio le esigenze di sicurezza e di pacifica convivenza sociale. Ogni mercoledì pomeriggio, infatti, previa prenotazione il Dr. Montaruli riceverà i cittadini per affrontare tematiche ed argomenti di competenza della Polizia di Stato.

Nato a Roma nel 1965, il Dr. Montaruli, si è laureato in giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma, ha conseguito anche una specializzazione in “Criminologia generale e penitenziaria” all’Università di Bari.

Entrato in Polizia nel 1989, dopo aver frequentato il 1° corso quadriennale per Vice Commissari ha ricoperto incarichi di rilievo in diverse realtà, tra cui il Commissariato di Vibo Valentia e successivamente ruoli di alta responsabilità a livello centrale e regionale.

Tra i suoi incarichi più recenti, il Dr. Montaruli è stato Dirigente del Compartimento della Polizia Ferroviaria per la Calabria e, successivamente, per la Puglia, la Basilicata e il Molise. Nel novembre 2023, ha assunto le funzioni di Questore di Chieti, incarico che ha continuato a svolgere, fino alla recente nomina di Questore della provincia di Brindisi.

Con questo nuovo incarico, il nuovo Questore di Brindisi si prepara a portare avanti un’azione di tutela e prevenzione, mantenendo vivo il rapporto di fiducia tra le forze dell’ordine e la comunità locale, nella convinzione che “esserci sempre” sia il valore cardine del suo operato.