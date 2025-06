Rapinano collanine d’oro all’interno della discoteca: La Polizia di Stato arresta 3 pregiudicati componenti di una “batteria” di rapinatori giunta appositamente da Torino.

Questore: Fogli di via obbligatori.

Nella scorsa notte, le pattuglie della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato sono intervenute, a seguito di una richiesta giunta alla Centrale Operativa della Questura di Brescia attraverso il numero di emergenza “112 NUE”, presso la Discoteca “Il Molo”, in quanto erano state segnalate alcune rapine in atto ai danni di clienti del Locale.

Una delle vittime, nell’occasione, riferiva ai Poliziotti – nel frattempo giunti in pochi attimi nel luogo indicato – di essere stata avvicinata con una scusa da alcuni malviventi, i quali, approfittando della ressa, dopo averla accerchiata apparentemente per mettersi a ballare, con mossa fulminea gli avevano strappato con violenza le collanine d’oro che portava al collo, per poi allontanarsi furtivamente tra la folla.

Ad assistere all’accaduto vi era un’amica della vittima, la quale, a sua volta, era disponibile a fornire agli Agenti ulteriori importanti informazioni, affermando peraltro di aver visto chiaramente uno dei soggetti compiere materialmente il furto, e di essere in grado di identificarlo.

Gli addetti alla vigilanza della Discoteca, nel frattempo, indicavano agli Agenti 3 individui ritenuti essere i responsabili di quella e di un’altra rapina simile avvenuta pressoché contestualmente .

I 3 soggetti – di cui due di nazionalità romena ed uno italiana, tutti residenti a Torino – venivano quindi subito presi incarico ed immobilizzati dai Poliziotti, i quali, dalle successive verifiche effettuate presso la Banca Dati del Ministero dell’Interno, risultavano avere già a proprio carico numerosi precedenti di Polizia e/o penali di varia natura e gravità, in particolare per reati contro la persona, il patrimonio e la Pubblica Amministrazione, e di rappresentare una vera e propria “batteria” di rapinatori in trasferta giunta appositamente da Torino per effettuare questo tipo di rapine nelle Discoteche bresciane.

Gli Agenti, quindi, procedevano ad effettuare altrettante perquisizioni personali a carico dei 3, le quali davano esito positivo: in bocca ad uno dei malviventi, nello specifico, venivano rinvenute le tre collanine d’oro rapinate, che venivano immediatamente recuperate e sequestrate.

Tutti e tre i soggetti, quindi, venivano accompagnati presso gli Uffici della Questura ove, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, venivano dichiarati in arresto per il reato di rapina e condotti presso la locale Casa Circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica.

Il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori, pertanto, in considerazione di quanto accaduto, della pericolosità dimostrata dai soggetti e dei loro precedenti specifici, ha emesso nei loro confronti altrettante Misura di Prevenzione Personali del Foglio di Via Obbligatorio , con conseguente Divieto di far ritorno nel Comune di Brescia per i prossimi 4 anni . Questi Provvedimenti avranno effetto a partire dalla futura scarcerazione dei 3 malviventi. In caso di violazione dei Provvedimenti del Questore i 3 potranno essere condannati sino ad 1 anno e mezzo di reclusione ed alla multa di 10.000 Euro.

“I tre individui arrestati ieri sera dalla Polizia di Stato si inquadrano in una “batteria” di malviventi che, proveniente dal Piemonte, si è determinata a spostarsi dal proprio territorio per compiere rapine in Discoteche ove erano certi di non essere riconosciuti – ha affermato il Questore Sartori –. La pronta reazione di una delle vittime, con l’ausilio del Personale addetto alla vigilanza del Locale, ha consentito alla Polizia di intervenire nell’immediatezza, di arrestare e di assicurare alla Giustizia gli autori di queste rapine”