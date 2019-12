Arresti e sequestri

L’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo, portata avanti con costante impegno dalla Questura di Bolzano, ha visto concludersi con successo, lunedì scorso, due operazioni di polizia giudiziaria condotte sinergicamente dalla Squadra Mobile e dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che hanno portato all’arresto di due soggetti.

Nel primo caso, i poliziotti fermavano, presso il casello autostradale di Bolzano Sud, un tassista italiano di 43 anni, incensurato, che trasportava 1,6 kg di eroina; nel corso dell’operazione venivano anche sequestrati circa 4000 euro, ritenuti il compenso per il trasporto della sostanza stupefacente.

Qualche ora più tardi, i poliziotti della Squadra Volante, in Piazza Municipio, sottoponevano a controllo un cittadino tunisino di 25 anni, già noto alle Forze di Polizia per precedenti specifici per spaccio di sostanze stupefacenti: a seguito di una perquisizione domiciliare venivano sequestrati circa un etto di cocaina, un bilancino di precisione e 650, euro ritenuti provento di spaccio.

In totale, nel corso dell’ultima settimana, il rafforzamento dei servizi di controllo del territorio nel centro di Bolzano, attuati anche con l’impiego del Reparto Prevenzione Crimine “Veneto”, ha portato all’identificazione di 756 persone, di cui 371 extracomunitari, e al deferimento per spaccio di sostanze stupefacenti di 7 stranieri, con il sequestro complessivo di circa due etti di droga di varia natura e di 1800 Euro in contanti.