Polizia di Stato e Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano insieme per la cybersicurezza: sottoscritto oggi il Protocollo d’intesa per la prevenzione ed il contrasto dei crimini informatici.

Nella mattinata odierna, alla presenza del Questore della Provincia Autonoma di Bolzano, Dott. Paolo SARTORI, è stato siglato un Protocollo di intesa per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici tra la Polizia di Stato e il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, rappresentati rispettivamente dal Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale del Trentino - Alto Adige, Vice Questore della Polizia di Stato Dott. Alberto DI CUFFA e dal Presidente del Consorzio, Andreas SCHATZER.

L’accordo siglato fa parte del più ampio “Progetto per la Cyber Sicurezza dei Comuni Italiani - PRO-C2SI”, quale diretta attuazione della convenzione quadro tra la Polizia di Stato e ANCI del luglio 2023, firmata dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e dal Presidente di ANCI.

Il protocollo prevede l’impegno ad adottare procedure di intervento comuni e un costante scambio di informazioni per la tutela delle infrastrutture digitali e delle banche dati gestite dalle amministrazioni comunali altoatesine nonché l’organizzazione di momenti di formazione dedicata ai tecnici - per una migliore e più pronta capacità di primo intervento e di immediata segnalazione ai Centri Operativi territoriali in caso di attacchi - e al quadro direttivo e dirigenziale dei Comuni, al fine di elevarne il livello di consapevolezza dei rischi ai quali gli enti locali possano risultare esposti.

Il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, quale rappresentanza territoriale dell’ANCI, cura gli interessi di tutti i Comuni e le Comunità comprensoriali altoatesini e dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano e assolve a compiti diversificati quali la rappresentanza politica, la consulenza e l'assistenza dei propri soci, l'accordo sulla finanza locale, la rappresentanza dei datori di lavoro nei contratti collettivi del personale e numerosi altri. Inoltre, tale organismo svolge attività di segreteria e di consulenza giuridica del Consiglio dei Comuni ai fini della valutazione dei disegni di legge del Consiglio provinciale e dei regolamenti della Giunta provinciale di Bolzano.

La sottoscrizione dell’odierno protocollo rappresenta una tappa significativa nel processo sinergico di collaborazione tra pubblico e privato per la costruzione di un sistema di condivisione di conoscenze e di esperienze professionali diversificate ma convergenti, con l’obiettivo di un costante miglioramento dei servizi resi all’utenza e a tutela della sicurezza della attività produttive a fronte dei molteplici e insidiosi rischi che coinvolgono l’utilizzo professionale delle nuove tecnologie di comunicazione.