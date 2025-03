La Polizia di Stato di Bologna presenta le indagini de “Il Commissario Mascherpa” presso la Mondadori di Casalecchio di Reno.

Il ricavato delle vendite al Fondo di assistenza “Piano Marco Valerio”.

Stamattina, presso la Libreria “Mondadori” del C.C. Meridiana di Casalecchio di Reno (BO), i poliziotti della Questura di Bologna hanno presentato la graphic novel de “Il Commissario Mascherpa”, una serie di sette fumetti polizieschi ambientati in Calabria e incentrati sulla figura del Commissario di Polizia che contrasta le mafie e i cyber crimes. L’iniziativa nasce dalla partnership tra Polizia di Stato e Mondadori grazie alla quale l’intera collezione è acquistabile, da quest’anno, anche presso i punti vendita Mondadori e online.

L’intero ricavato delle vendite è destinato al Piano di Assistenza “Marco Valerio”, un fondo destinato ai figli minori di diciotto anni, dei dipendenti ed ex dipendenti della Polizia di Stato, affetti da patologie ad andamento cronico e si concretizza con l’erogazione di un contributo economico annuale.

La Polizia di Stato organizza diverse iniziative per far conoscere l’esistenza del Fondo di assistenza e per raccogliere fondi. Nel 2024 i minori assistiti nell'ambito del Piano sono stati 925.

Tra queste iniziative, dunque, dal 2017 la Polizia di Stato ha curato la redazione de “Il Commissario Mascherpa”.

Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei libri di consiglia di visitare il link: https://poliziamoderna.poliziadistato.it/articolo/4455bd8433f0e8f7614025204