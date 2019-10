Questura di Benevento

Proseguono i controlli straordinari del territorio disposti dal Questore di Benevento Luigi Bonagura in ambito provinciale per garantire maggiore sicurezza e tranquillità ai cittadini. Gli uomini della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine Campania, in collaborazione con gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Telese Terme, hanno effettuato controlli a tappeto in vari comuni della valle telesina per dare una risposta sempre più incisiva alle esigenze della comunità di prevenire ogni forma di illegalità, con particolare riguardo ai reati predatori, alla criminalità diffusa e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Un’attività capillare che ha portato i seguenti risultati: 117 persone identificate, 85 veicoli controllati, 4 locali pubblici ispezionati oltre al controllo di 4 persone sottoposte alla misura restrittiva della libertà personale degli arresti domiciliari. Nel corso delle operazioni, personale della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Telese Terme ha sorpreso due cittadini provenienti dal napoletano che si aggiravano con fare sospetto in prossimità di attività commerciali ubicate nella Valle Telesina. Attesi anche i numerosi specifici precedenti è stata redatta a loro carico una proposta di foglio di via obbligatorio. Venerdì sera, infine, in due diversi controlli stradali, due persone che annoveravano numerosi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, venivano sottoposte a perquisizione personale e trovate in possesso, in un caso, di un coltello a serramanico di 23 cm nascosto nella tasca posteriore del sedile del passeggero e nell’altro, di un coltello della lunghezza complessiva di cm 22 di cui 12 di lama occultato nel vano portaoggetti. Dopo aver sequestrato i coltelli, i due venivano deferiti alla competente Autorità Giudiziaria per possesso ingiustificato di armi.