Controlli prevenzione stragi del sabato sera

Il Compartimento Polizia Stradale per il “Trentino Alto Adige e Belluno”, nell’ambito delle attività di controllo previste sull’intero territorio nazionale denominate “Stragi del Sabato Sera”, ha predisposto e coordinato, tramite la Sezione Polizia Stradale di Belluno, dei controlli mirati svolti durante il fine settimana appena trascorso.

Le predette attività, propedeutiche per la sicurezza stradale ed indirizzate a verificare l’eventuale ingerimento di sostanze alcoliche nonché lo stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti dei conducenti sorpresi alla guida di veicoli, sono state svolte congiuntamente dalla Polizia Stradale di Belluno - con due pattuglie del Distaccamento di Feltre - nonché dalla Polizia Locale del centro capoluogo per un totale di nove operatori, con tre pattuglie ed un furgone attrezzato.

I controlli, iniziati in prima serata dalla Polizia Locale sulla SS 50 in Loc. Belluno, si sono protratti congiuntamente con la Polstrada in ore notturne fino a poco dopo le 01:00 di sabato 3 agosto u.s.-

Successivamente la Polizia Stradale è intervenuta per i rilievi di legge su un incidente stradale autonomo occorso in loc. Val Piana (Limana) con coinvolto un conducente di nazionalità svizzera; gli accertamenti hanno fatto emergere un tasso alcolico pari a 1,65 g/l con il conseguente accompagnamento dell’interessato in Questura per il fotosegnalamento, come previsto dalla normativa vigente riguardo ai cittadini extracomunitari, ed il relativo sequestro dell’autovettura contestualmente al ritiro del documento di guida.

In totale sono state controllate 38 persone e 37 veicoli con due patenti ritirate per guida in stato ebbrezza dovuto ad ingerimento di sostanze alcoliche; sono stati eseguiti 2 sequestri amministrativi di autoveicoli di cui uno conseguente alla contestazione per la circolazione con autoveicolo senza valida ed operante copertura assicurativa.

Altre Campagne ed altre incombenze attendono le donne e gli uomini della “Specialità”, tra le quali, quella più impegnativa è rappresentata dall’ulteriore diminuzione della mortalità stradale che è stata prevista a livello Comunitario per il medesimo decennio, e ad esse la Polizia Stradale di Belluno, unitamente alle proprie articolazioni periferiche di Valle di Cadore e di Feltre, profonderà il massimo delle energie al fine di garantire, a tutti i livelli, la legalità e la sicurezza.