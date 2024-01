Alloggiati Web, indicazioni e controlli della Polizia di Stato

Le generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive o presso gli immobili concessi in locazione devono essere trasmesse telematicamente, tramite il portale Alloggiati-web, entro 24 ore dall'arrivo degli ospiti. Entro 6 ore per soggiorni inferiori alle 24 ore

Le attività di agriturismo, albergo, affitta camere, bed & breakfast, campeggio, casa di cura, hotel, locazione o sublocazione di durata inferiore a 30 giorni, ostello, pensione ed appartamento ad uso turistico devono rispettare adempimenti previsti dalla normativa di pubblica sicurezza.

Così come previsto dall’art. 109 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), gli esercenti delle strutture ricettive hanno l’obbligo della comunicazione giornaliera alla Questura dell’arrivo di persone alloggiate. Nel 2006 è stata avviata la gestione informatizzata dei dati, comunicati attraverso l’utilizzo di una piattaforma online. I gestori, infatti, devono trasmettere le generalità delle persone alloggiate esclusivamente attraverso mezzi informatici/telematici, avvalendosi di un apposito sistema, su rete internet, denominato "Alloggiati Web".

Si ricorda che anche locatori e sublocatori, che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore ai 30 giorni, sono tenuti ad avvalersi del servizio “Alloggiati Web”, al pari delle strutture ricettive (art. 19-bis legge n.132 del 1 dicembre 2018).

Le Agenzie immobiliari che gestiscono affitti di appartamenti privati a fini turistici per periodi inferiori ai 30 giorni, possono altresì registrarsi ed effettuare le comunicazioni per conto dei locatori.

La richiesta di accreditamento al sistema informatico potrà essere presentata dal titolare, dal gestore, dal legale rappresentante o da un suo delegato alla Questura di Bari, Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza - “Ufficio Alloggiati”. In alternativa è possibile rivolgersi ai Commissariati di Pubblica Sicurezza Sezionali (Bari Nuova – Carrassi, San Nicola e San Paolo) e Distaccati (Bitonto, Corato, Gravina in Puglia, Monopoli e Putignano).

Per conoscere le modalità di invio delle richieste di accreditamento al portale e per entrare in possesso della relativa modulistica è possibile consultare la sezione dedicata, presente sul sito della Questura di Bari (https://questure.poliziadistato.it/it/Bari).

Le generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive o presso gli immobili concessi in locazione devono essere trasmesse telematicamente, tramite il portale Alloggiati-web ed a cura dei titolari o dei gestori delle strutture, entro le 24 ore successive all'arrivo degli ospiti; per soggiorni inferiori alle 24 ore, le generalità vanno trasmesse entro 6 ore dall’arrivo, come disposto dal DL 53/2019 (L.77/2019) e dal relativo Decreto Ministeriale del 16/9/2021.

Le violazioni all’art. 109 del T.U.L.P.S. prevedono la pena dell'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206,00 euro (art. 17 del T.U.L.P.S.).

Qualora si dovesse avere la necessità di ottenere ulteriori informazioni o dovessero presentarsi problemi nella gestione della piattaforma “Aloggiati-Web”, è possibile contattare il centralino della Questura di Bari al nr. 0805291111 (seguendo la voce guida, selezionare il tasto nr. 3).

Stanno per essere avviati controlli per verificare che i titolari delle predette tipologie di strutture ricettive ottemperino alla normativa in vigore.