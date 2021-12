Stazione Fs di Bari Centrale, agenti della Polizia di Stato aiutano una giovane mamma in difficoltà

Notte in albergo per lei e sua figlia di 2 anni, grazie ad una colletta tra i poliziotti in servizio

Gli agenti della Polizia Ferroviaria in servizio nella stazione di Bari Centrale, alle ore 22.00 di ieri sera, hanno notato una giovane mamma, in stato interessante e con una bambina di due anni in carrozzina, in evidente stato di difficoltà.

Dopo essersi avvicinati ed aver ascoltato la sua storia, si sono adoperati per sistemare mamma e figlia in un albergo nelle vicinanze della stazione, provvedendo anche a pagarne le spese grazie ad una colletta tra gli agenti.

La donna era arrivata qualche giorno prima dalle Marche; l’intenzione era quella di trasferirsi in Puglia per vivere con il compagno. Tuttavia, le cose non sono andate per il verso giusto e la donna ha deciso di ripartire per rientrare nella propria regione di residenza. Come se non bastasse, la donna ha anche smarrito la propria borsa con documenti e denaro e, quando ha visto i poliziotti avvicinarsi, in difficoltà, ha deciso di chiedere aiuto. Gli agenti non ci hanno pensato su due volte e, per garantire un riparo dal freddo e dalle insidie della notte alla donna ed a sua figlia, in poco tempo hanno provveduto alla sistemazione immediata in un albergo.