Enorme l'attività annuale della Polizia Postale e delle Comunicazioni Puglia: 2935 casi trattati, 736 persone denunciate, 63 perquisizioni, 4 arresti

I poliziotti della Polizia Postale hanno trattato con successo moltissimi casi di reati informatici e numerose operazioni di p.g. : ecco i numeri del 2020

L’anno 2020 è stato caratterizzato da mutamenti profondi delle nostre abitudini di vita. In modo repentino, quasi tutte le nostre attività (lavoro – scuola – tempo libero – formazione – cultura – relazioni) hanno conosciuto una rimodulazione basata in larga parte sull’utilizzo della rete, con un allargamento della platea degli utenti anche a soggetti normalmente poco adusi alle nuove tecnologie, fattore il quale, se da un lato ha accelerato un processo di modernizzazione certamente già in nuce, ha del pari determinato una accresciuta esposizione alle aggressioni della cyber-criminalità.

In questo scenario, l’impegno della Polizia Postale e delle Comunicazioni si è indirizzato verso la prevenzione ed il contrasto di un insieme assai vasto ed eterogeneo di attacchi informatici, diretti a colpire il patrimonio personale dei cittadini come l’integrità del tessuto economico-produttivo del Paese, la regolarità dei servizi pubblici essenziali come il mondo delle professioni, la sicurezza e la libertà personale di adulti e ragazzi con particolare riferimento alla protezione dei bambini e delle persone più vulnerabili.

Ecco i dati sintetici riepilogativi delle principali attività del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni “Puglia” relative all’anno 2020:

CNCPO TABELLA PEDOPORNOGRAFIA 2020 TOTALI CASI TRATTATI 35 PERSONE INDAGATE 75 ARRESTATI 2 PERQUISIZIONI ESEGUITE 48 GB DI MATERIALE SEQUESTRATO 9189 REATI CONTRO LA PERSONA 2020 TOTALI DIFFAMAZIONE ONLINE 115 STALKING 16 REVENGE PORN 3 SEXTORTION 34 PERSONE DENUNCIATE 93 SEGNALAZIONI TRATTATE PER INTENTI SUICIDI 3 PERQUISIZIONI ESEGUITE 3

TRUFFE ON-LINE 2020 TOTALI CASI TRATTATI 1631 PERSONE INDAGATE 266 PERSONE ARRESTATE 1