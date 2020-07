Polizia Ferroviaria: Operazione “Stazioni Sicure”, controlli nelle stazioni della Puglia, Basilicata e Molise

Identificate 4.348 persone, 2 arresti e 5 denunce. Sono stati scortati 439 treni e impiegate in stazione 237 pattuglie

Nell’ultima settimana, nell’ambito dell’attività del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Puglia la Basilicata e il Molise, sono state identificate 4.348 persone, 2 arrestati e 5 denunciati. Sono stati scortati 439 treni e impiegate in stazione 237 pattuglie.

Lo scorso 23 luglio si è svolta l’operazione “Stazioni Sicure, dedicata all’intensificazione dei controlli della Polizia Ferroviaria in tutte le principali stazioni. L’attività degli operatori del Compartimento Polizia Ferroviaria Puglia Basilicata e Molise, si è svolta anche con l’ausilio delle unità cinofile della Questura di Bari e della Guardia di Finanza.

Nella Stazione di Foggia, gli operatori della Polizia Ferroviaria, a seguito di un accertamento a bordo treno, hanno identificato e arrestato un cittadino italiano, senza fissa dimora, originario della provincia di Foggia, ricercato per maltrattamenti in famiglia, inflitti alla convivente.

Nella stazione di Bisceglie (BAT), gli agenti del Posto Polfer di Barletta hanno notato sul primo marciapiede un ragazzo, che ha tentato di eludere il controllo. Lo hanno raggiunto e, a seguito di perquisizione, hanno trovato nelle tasche, due bustine di sostanza stupefacente del tipo marijuana, nonché un coltello con lama di cm. 7,8. Il ventiduenne, è stato denunciato per porto abusivo d’arma atta ad offendere ed è stato segnalato alla Prefettura, per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente.

A Taranto gli Agenti hanno notato nell’atrio biglietteria, due giovanissimi, un ragazzo ed una ragazza, dall’aria spaesata. I due ragazzi, originari di Taranto e Brindisi, sedicenni, sprovvisti di documenti, si erano allontanati dalle rispettive dimore, senza avvertire i genitori, a cui successivamente sono stati affidati.