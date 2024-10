A Gravina ed Altamura intensificazione delle attività di controllo contro la criminalità diffusa

Contrasto ai fatti reato che maggiormente influiscono sulla percezione di sicurezza e creano allarme sociale nell’area murgiana.

Da lunedì 21 ottobre fino a domani 27 ottobre la Polizia di Stato ha predisposto un dispositivo di prevenzione e repressione dei reati con servizi di vigilanza e di ordine pubblico, nonché di controllo straordinario del territorio, nei comuni di Gravina in Puglia ed Altamura.La attività, come deciso nell’ultimo Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura, rientrano nelle strategie di prevenzione e contrasto al crimine diffuso elaborate dal Questore di Bari per il contrasto ai fatti reato che maggiormente influiscono sulla percezione di sicurezza e creano allarme sociale nell’area murgiana.Con unità operative territoriali e specializzate (Squadra Mobile, Polizia amministrativa e sociale, Divisione Anticrimine, Ufficio Immigrazione, Polizia Scientifica, Unità Cinofile della Polizia di Stato, del Commissariato di P.S. di Gravina in Puglia e dei Reparti Prevenzione Crimine “Puglia Centrale “e “Calabria Settentrionale”) sono stati perseguiti quattro obiettivi principali:

intensificazione del controllo del territorio anche con posti di controllo e di blocco;

controllo di locali pubblici e siti di particolare aggregazione sociale;

applicazione di misure di prevenzione e di repressione nei riguardi delle persone controllate a vario titolo;

repressione del fenomeno della diffusione e della commercializzazione degli stupefacenti;

Nella settimana appena trascorsa, sono state identificate 1011 persone e sottoposti a controllo 462 veicoli sono state rilevate 9 infrazioni al codice della strada ed eseguite 5 perquisizioni locali e 2 perquisizioni personali, ad esito delle quali sono stati effettuate 4 segnalazioni ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90, per uso di sostanze stupefacenti.Inoltre, i controlli ad esercizi pubblici e sale giochi hanno permesso di elevare 2 sanzioni amministrative.Infine è stata ritirata una patente ed una carta di circolazione e sono stati sottoposte a fermo amministrativo due autovetture.I servizi proseguiranno nella prossima settimana.