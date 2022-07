Rotondi (AV): furto in abitazione

Arrestato 49enne albanese

Personale del Commissariato di P.S. di Cervinara (AV) ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP di Avellino su richiesta della Procura della Repubblica di Avellino, nei confronti di un 49enne albanese, gravemente indiziato di furto in un’abitazione di Rotondi (AV), commesso il 31 marzo 2022. In particolare, a seguito della commissione del grave delitto, veniva svolta una pervicace attività di P.G. da parte del suindicato Commissariato di P.S. che consentiva di localizzare gli auricolari Apple Airpods, sottratti dall’abitazione unitamente ad altri oggetti e denaro, che venivano successivamente rinvenuti, a seguito di perquisizione delegata, nell’abitazione dell’uomo, sita in Giugliano in Campania (NA). Le fonti di prova raccolte venivano condivise dalla Procura della Repubblica che chiedeva ed otteneva dal GIP idonea misura cautelare. Su disposizione dell’A.G. il cittadino albanese è stato tradotto presso il carcere di Avellino – Frazione Bellizzi Irpino.