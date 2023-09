La Polizia di Stato esegue un arresto in riviera per spaccio di sostanze stupefacenti

Il provvedimento eseguito dagli agenti del Commissariato di PS di San Benedetto del Tronto

Si comunica che nella mattinata del 26 Settembre u.s., personale della Polizia di Stato del Commissariato di S. Benedetto, traeva in arresto un pluripregiudicato straniero per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti.

Di fatto, nei giorni precedenti, personale della Squadra di Polizia Giudiziaria nell'ambito dell'ordinaria attività info-investigativa, acquisiva informazioni attendibili stando alle quali un soggetto a bordo di un ciclomotore, spacciava al dettaglio sostanza stupefacente del tipo eroina, ponendosi all'altezza del confine tra Marche e Abruzzo.

Sulla scorta di tali informazioni, nella mattinata del 26 Settembre u.s. i Poliziotti del locale Commissariato si appostavano nei pressi del ponte del fiume Tronto ove, dopo qualche ora, notavano giungere un ciclomotore condotto da un soggetto che parcheggiava nell'area dell'ex stabilimento Satem iniziando a confabulare con personaggi sospetti giunti al momento; quindi lo stesso ripartiva in direzione sud addentrandosi nel comune di Martinsicuro seguito a distanza dagli Operatori di Polizia della Squadra di P.G.. Dopo alcuni passaggi tra le vie di Villa Rosa di Martinsicuro, il soggetto parcheggiava il ciclomotore in una traversa laterale ed entrava all'interno di un'autovettura appena arrivata condotta da un noto tossicodipendente residente a S. Benedetto del Tronto. Gli operatori di Polizia, avendo riconosciuto il conducente dell'autovettura, notoriamente dedito al consumo di eroina, presumendo che fosse in atto una cessione di sostanza stupefacente, intervenivano bloccando il veicolo e controllando entrambi gli occupanti. Il conducente veniva trovato in possesso di una dose di eroina appena ricevuta dal soggetto entrato in auto mentre quest'ultimo, sottoposto ad immediata perquisizione personale, veniva trovato in possesso di altri venti involucri confezionati in modo identico a quello appena venduto all'acquirente, per un peso complessivo di circa 15 grammi. Per tale motivo, avendo riscontrato una cessione in diretta e la contestuale detenzione ai fini di spaccio di altre venti dosi tale da far presumere la volontà di procedere ad ulteriori consegne di droga, nonché il possesso di numerose banconote di piccolo taglio, provento di pregresse cessioni, gli Agenti traevano in arresto il soggetto già gravato da numerosissimi precedenti penali e di Polizia sottoponendolo agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio sito nel teramano. Il 27 Settembre 2023, dinanzi al G.I.P. del Tribunale di Teramo si svolgeva l'udienza di convalida dell'arresto all'esito della quale il Giudice convalidava l'operato della Polizia e, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, applicava al soggetto l'obbligo giornaliero di presentazione alla Polizia Giudiziaria. L'acquirente è stato sanzionato in via amministrativa come assuntore.