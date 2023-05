Progetto della Polizia di Stato "Educazione Legalità ed Autodifesa"

Consegnati gli attestati agli studenti partecipanti al termine del ciclo di incontri

La Polizia di Stato nell’ambito dell’attività di Polizia di Prossimità e della consueta collaborazione con gli istituti scolastici ha concluso anche quest’anno, con la consegna degli attestati alle classi: 4^ del Liceo Scientifico Orsini di Ascoli Piceno e 5^ S del Liceo Scientifico Rosetti di San Benedetto del Tronto, il progetto “Educazione Legalità e Autodifesa” rivolto agli studenti dei due licei ad orientamento sportivo della provincia.

Il Progetto è nato per la prima volta nel 2009 per contrastare i fenomeni del bullismo e della violenza di genere, con la consapevolezza che la partecipazione alla vita civile e la tutela dei diritti possa avvenire soltanto attraverso un percorso di assunzione di conoscenze e responsabilità, perseguendo l’obiettivo di sviluppare e diffondere, tra gli studenti la cultura del rispetto, della dignità sociale e della legalità.

Questo programma coordinato dall’Isp. Sup. Remo Cinaglia è stato riproposto dalla Questura di Ascoli Piceno, anche per l’anno scolastico 2022-2023, ed è stato diretto dal Vice Questore dott. Guido Riconi referente per la parte giuridica e dal docente nazionale Fijlkam e Fiduciario Regionale MGA Marche Giuseppe Marcheggiani referente per l’Autodifesa.

Alle lezioni pratiche basate sull’insegnamento del Metodo Globale di Autodifesa hanno collaborato: il Sost. Commissario Stefano Lauretani Maestro di arti marziali, l’Assistente Capo Coordinatore Massimo Di Vittori istruttore di Tecniche Operative, il Prof. Giuseppe Marino per il Liceo Rosetti di S. Benedetto del Tronto ed il prof. Domenico Chiovini per il Liceo Orsini di Ascoli Piceno.