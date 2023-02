La Polizia di Stato di Ascoli Piceno impegnata in servizi straordinari di controllo del territorio

Controlli potenziati in concomitanza del periodo di carnevale.

Nell’ottica dell’intensificazione delle attività di controllo del territorio in ambito cittadino, il personale della Polizia di Stato della Questura di Ascoli Piceno è stato impiegato nello svolgimento di diverse operazioni di alto impatto predisposte in occasione del periodo di carnevale. L’obiettivo è stato quello di garantire che la menzionata festività potesse essere svolta in completa sicurezza. Per il raggiungimento di quest’ultimo risultato i menzionati servizi sono stati svolti sia in occasione delle più importanti manifestazioni, come quella di domenica scorsa, sia nelle fasce orarie serali e notturne, come nella giornata di sabato sera. Nell’occasione è stata pure impiegata un’unità cinofila della Polizia di Stato, al fine di intercettare eventuali fenomeni di spaccio o consumo di sostanze stupefacenti. Nel corso dei servizi si è proceduto quindi a verificare attentamente la posizione di circa 1114 persone e 512 veicoli. Inoltre sono stati sottoposti a controllo amministrativo decine di locali pubblici e sale slot, sono state quindi elevate diverse sanzioni amministrative. Ai servizi ha partecipato personale dell’UPGeSP della Questura, personale in abiti civili della Squadra Mobile, personale della Polizia Scientifica, personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, operatori del Reparto Prevenzione Crimine “Abruzzo” e operatori dei Cinofili di Pescara. Probabilmente anche grazie ai citati servizi è stato possibile raggiungere un importantissimo risultato, dal momento che non si è registrata, nel corso delle manifestazioni del carnevale nella città di Ascoli Piceno la consumazione di alcun reato. Rimane elevata la sensibilità della Polizia di Stato per lo svolgimento in sicurezza di ogni manifestazione nel territorio ed è in corso la programmazione di ulteriori analoghi servizi di prevenzione.